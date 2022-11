La plaza de toros y la piscina de verano, entre las inversiones de Los Barrios para 2023

El alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, ha anunciado algunas inversiones dentro de los Presupuestos Municipales de 2023 entre los que destacan la finalización de las obras de la plaza de toros y la ejecución de un proyecto para una piscina de verano en el municipio.

Por el momento, el primer edil ha destacado que ya cuentan "con el acuerdo con el PP, nuestro socio de gobierno, y el de Ciudadanos. Creemos que somos el único municipio de la provincia que negocia los presupuestos con la oposición”.

Respecto a la plaza de toros, Alconchel ha hecho público que "el proyecto de obra lo tendremos a final de año y a comienzos de 2023 saldrán a licitación las obras”, al igual que para la piscina de verano, matizando que “a primeros de año vamos a tener el nuevo proyecto y esperamos que una vez ejecutada la obra la piscina entre en funcionamiento durante 2024”

Otras inversiones serán en instalaciones deportivas al aire libre, “una en la zona de La Dehesa y otra en Las Jandillas”, y "la reforma de la urbanización de las 50 viviendas sociales de Palmones, donde está incluida la Plaza Triana”.

Presupuesto municipal para 2023

El presupuesto municipal para 2023 refleja un superávit de 5 millones de euros, donde 37.211.103,73 euros será en ingresos frente 32.204.169,70 euros de gastos.

“El capítulo para inversiones es el resultado del gran esfuerzo económico y de gestión que se está haciendo. Tenemos claro que no se ejecuta lo que no se puede pagar. Aquí se acometen las inversiones, si luego somos capaces de pagarlas. Si hay dinero se hace obras y si no, pues no”, concluye Alconchel en una nota de prensa.