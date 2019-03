Los Barrios reivindica la igualdad de derechos entre mujeres y hombres

El alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, y la delegada de Políticas de Igualdad, Sara Lobato, presidieron este miércoles el acto institucional celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Al acto asistieron la presidenta del Consejo Local de la Mujer, María José Alconchel, miembros del equipo de gobierno y de la corporación municipal, trabajadoras municipales y vecinos.

La cita contó con la presencia de las mujeres que han participado en el Taller de Fotografía Instantánea de la Fundación Márgenes y Vínculos para sensibilizar sobre la diversidad cultural y de género.

El alcalde destacó en sus palabras de bienvenida que "la igualdad de derechos políticos, sociales y laborales hay que reforzarla cada día, porque cuando no se avanza se retrocede". "Un año más, reiteramos nuestro compromiso en defensa de la igualdad entre mujeres y hombres y hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía, a las instituciones y a las organizaciones para que se sumen a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres como ha hecho el Ayuntamiento de Los Barrios organizando una semana completa de actividades”, apuntó Romero.

A continuación, la delegada de Políticas de Igualdad, Sara Lobato, leyó el manifiesto elaborado para la efeméride. “Resultan evidentes los avances que las mujeres han conseguido en todos los ámbitos, pero no debemos de olvidar que nos queda mucho por mejorar. Aún existen muchos obstáculos que dificultan la llegada de una igualdad efectiva. Las mujeres no vamos a permitir que se dé ni un paso atrás, hemos avanzado mucho en Educación, en Salud, en el ámbito político y laboral, etc. La igualdad nos beneficia a todos, hombres y mujeres. Seguiremos trabajando por el feminismo, que no pretende ser más que el hombre”.

“Queremos que todas las mujeres seamos libres para poder movernos tranquilamente por nuestro pueblo, por nuestras costas o montañas, de noche o de día, asistiendo a ferias, discotecas o bares, haciendo deporte con tranquilidad, sin miedo a ser increpadas, violadas o asesinadas”, continuó la edil.

Lobato cerró su discurso lanzando un mensaje: “Todas las mujeres de Los Barrios unidas, nos damos las manos porque somos hermanas, mujeres autóctonas, migradas, refugiadas gritando en común que ningún ser humano merece la desigualdad”.

El acto lo cerraron Paola Tobalina, columnista de Europa Sur, y Merchi Guillen, ganadoras del I Concurso de Poemas Sobre la Mujer dentro de la campaña con motivo del 8 de marzo, Día de la Mujer. Las dos recitaron un poema para clausurar este sencillo acto institucional en el salón de plenos.

Las actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer continúan este jueves, 7 de marzo, con la ruta senderista Marcha por la Igualdad al embalse del Prior, donde la las mujeres participantes disfrutarán de una jornada de convivencia. La hora de comienzo será las 10:30 y saldrán desde el recinto ferial barreño.

Finalmente, el viernes 8 de marzo, las actividades del Día de la Mujer finalizan con un viaje cultural a Medina Sidonia, donde habrá una jornada de convivencia, almuerzo y regreso a media tarde. Las mujeres saldrán en autobuses desde la plaza de toros a las 9:15.