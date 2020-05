La localidad de Los Barrios ha recuperado este sábado 30 de mayo una de sus señas de identidad: el tradicional mercadillo del recinto ferial. Tras diez semanas sin poder instalarse por la crisis sanitaria del coronavirus, los comerciantes ambulantes han vuelto a poder vender sus productos al público con unas exhaustivas medidas de higiene y seguridad.

Un total de 62 puestos se han instalado en la explanada, la mitad de los 120 que tienen licencia en la localidad. El Ayuntamiento ha habilitado una distribución en la que se respeta una distancia de dos metros de separación entre los puestos y calles con un mínimo de seis metros de anchura.

"Todos los comerciantes aplican el protocolo de seguridad e higiene, con geles y guantes, entre otras medidas. El Ayuntamiento ha editado cartelería para cada puesto como recordatorio", ha explicado el concejal de Mercadillos, José Antonio Gómez.

Los tenderetes instalados han sido los habituales de textil y calzado, con la salvedad de los puestos de fruta y verdura. "Los comerciantes de productos frescos no están instalando todavía en prácticamente ningún mercadillo a la espera de ver cómo evoluciona la demanda. No se quieren arriesgar a comprar un furgón de verduras que luego no vendan", ha apuntado Gómez.

Las patrullas de la Policía Local con el apoyo de Protección Civil han controlado el cumplimiento de las normas y el distanciamiento entre los compradores. En cualquier caso, la holgura ha sido la tónica dominante en el recinto ferial por su amplitud.

El protocolo para la vuelta del mercadillo de Los Barrios se ha desarrollado entre la concejalía y la asociación de comerciantes ambulantes que viene a montar a Los Barrios. Una de las medidas será que el mercadillo contará con una única entrada al espacio de compra y una salida, para de esta forma los visitantes entren de forma ordenada y evitar aglomeraciones.