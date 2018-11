Romero mantiene sus declaraciones sobre Ruiz Boix e irá a los juzgados

El alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, se mantiene firme en sus declaraciones sobre su homólogo en San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, de quien dijo que mantuvo una “actitud mafiosa, corrupta y totalmente antidemocrática” en torno a la aprobación de las rebajas del agua en la localidad. Esa afirmación, entre otras, le valió la interposición de una demanda de acto de conciliación previa a una querella criminal por parte de Ruiz Boix por un presunto delito de injurias y calumnias y una petición de 20.000 euros por daños.

“Estoy encantado de acudir al juzgado para defender mi postura y los intereses de los ciudadanos de Los Barrios. No me voy a retractar en lo que he dicho y me defenderé en los juzgados como he hecho en tantas otras ocasiones con denuncias del PSOE y en esta ocasión con la del alcalde socialista de San Roque”, aseguró Romero en un comunicado. Para Romero, “esto responde a la propuesta de persona non grata que he propuesto para el pleno del próximo lunes 12 de noviembre, tras los ataques constantes al municipio de Los Barrios y a los intereses de los ciudadanos y a torpedear toda iniciativa que tengamos, como ha ocurrido con el nuevo convenio del agua y sobre todo a la falta de respeto a la autonomía local como Ayuntamiento de Los Barrios”.

Tras asegurar que la iniciativa no va contra los vecinos de San Roque, sino contra la actitud de su alcalde, Romero dijo esperar que “algún día” las relaciones sean cordiales de nuevo. “Pero evidentemente tendrá que rectificar mucho Ruiz Boix y cambiar la actitud que tiene con los ciudadanos de este pueblo para volver a tener unas relaciones normales como debe ser entre dos poblaciones hermanas y vecinas”.

El Partido Socialista de Los Barrios, tachó de “circo” la iniciativa para declarar a Ruiz Boix persona non grata “con una propuesta demagógica que sólo responde a sus inquinas y obsesiones personales”. Para el PSOE, el alcalde barreño pretende esconder bajo la bronca política “su fracaso por no haber sabido presentar aún un convenio fiable para Los Barrios, aún a riesgo de enfrentar a dos municipios vecinos”. El grupo socialista recordó que en la Mancomunidad se propuso apartar el tema hasta que contara con informes favorables y que, entonces, contaría con el apoyo de los socialistas.