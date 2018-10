Romero rompe relaciones con Ruiz Boix y propondrá su declaración como persona non grata

El alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, ha anunciado la ruptura de las relaciones institucionales con el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, al que acusa de haber boicoteado la aprobación del nuevo convenio regulador de los servicios de Arcgisa en el municipio que ayer se quedó a las puertas de su validación en el Pleno de la Junta de Comarca. El convenio no alcanzó la mayoría absoluta necesaria para prosperar por dos votos.

Romero ha asegurado que Ruiz Boix presionó a técnicos de la Mancomunidad “para que el convenio no saliera” y que también contactó con alcaldes para que no votasen a favor. “Es increíble que un alcalde haga eso. No permitir que Los Barrios tenga un mejor convenio que el de San Roque porque es envidioso, egoísta y mala persona”, ha afirmado el alcalde barreño, quien propondrá al próximo Pleno del Ayuntamiento de Los Barrios (12 de noviembre) declarar persona non grata al alcalde vecino. “Hasta que no pida disculpas. Siento vergüenza ajena por la actitud de San Roque. No es contra los ciudadanos de San Roque, sino contra ese alcalde que también quiere mandar sobre los pueblos vecinos como hace con el grupo socialista de Los Barrios”, ha apuntado Romero.

Para Romero, Ruiz Boix ha mantenido una actitud “mafiosa, corrupta y antidemocrática”. “Lleva mucho tiempo de activista para evitar que el convenio de Los Barrios saliera adelante porque debe ser frustrante para él que nuestro acuerdo fuera mejor. Los 20 metros cúbicos gratis para San Roque son un engañabobos porque subirán el resto de bloques. Nosotros tenemos un convenio que se basa en que el servicio en Los Barrios da beneficios”, ha destacado el alcalde de la Villa.

El regidor barreño lamentó que el nuevo acuerdo para prestar los servicios de agua y basura en Los Barrios se quedara a las puertas de la aprobación y ha anunciado que ya se trabaja en un nuevo texto. “Esta mañana me he puesto en contacto con el vicepresidente David Gil, responsable de Arcgisa, y empezamos ya a mejorar el convenio en aquellos aspectos en el que las opiniones de los técnicos plantean en sus informes. Esperamos llevarlo a pleno antes de final de noviembre. Es el compromiso que tengo”, ha dicho Romero, quien asegura que no rebajará sus peticiones “porque son justas”.

El convenio contemplaba medidas como una rebaja del 5% del precio del agua y una facturación bimensual, una tasa por acoger el vertedero y un plan de sustitución de tuberías, entre otras estipulaciones. Los técnicos planteaban dudas por la existencia de un convenio anterior (de 2006) que el Ayuntamiento de Los Barrios da por finiquitado tras declarar su nulidad por el Pleno con un informe del Consejo Consultivo de Andalucía. La Mancomunidad denunció esa anulación en su momento y el asunto se encuentra a expensas del pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.