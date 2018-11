El voto nulo sobrevuela La Línea

La Línea vive un ambiente electoral distinto. Muchos linenses se plantean introducir este domingo en las urnas un voto nulo como medida de protesta ante el hartazgo de buena parte de la ciudadanía por el “abandono” que entienden al que ha sido sometida la ciudad por las distintas administraciones, ya sea con el PSOE o con el PP al frente. La gota que colmó el vaso fue el anuncio, hace ahora dos semanas, de un Plan Integral para el Campo de Gibraltar por parte del Consejo de Ministros que para La Línea solo recoge como medida concreta una variante de la N-351, el acceso a la ciudad por Campamento. A raíz de ahí el alcalde, Juan Franco (La Línea 100x100) planteó la posibilidad de que el municipio se convierta en ciudad autónoma y entre los linenses comenzó a calar la idea de votar nulo.

El movimiento para ejercer el voto nulo se desató en Facebook, donde muchas personas se han puesto como foto de perfil una imagen de la bandera de La Línea, blanca y celeste, con una estrella roja. También circula una papeleta elaborada por Juan Capirote, un usuario muy activo en todas las causas reivindicativas para la ciudad, para introducir este domingo en las urnas en las que se explica el motivo de este voto nulo.

La papeleta está encabezada por una silueta del Quijote en el centro de una bandera de La Línea con el lema “República independiente de La Línea. Singulares desde 1807” y recoge el siguiente texto: “Este es mi voto y no es un voto nulo porque lo hago por La Línea. Yo voto por mi pueblo. No me representáis. No tendréis mi voto hasta que no reconozcáis nuestra especial singularidad y llevéis en vuestros programas soluciones específicas para mi pueblo, todos, soluciones creíbles y realizables, no queremos humo de campaña que venga comprando votos”.

“En La Línea ya no se engaña a nadie. Nuestro pueblo necesita un trato diferencial porque nuestros problemas son otros y porque no tenéis ahogados desde 1870 sin darnos la solución que necesitamos. Este es solo uno de miles. Viva La Línea”, indica la papeleta, que además de que cada uno puede imprimirse a título individual, puede recogerse en algunos comercios de la ciudad.

El alcalde, Juan Franco, entiende que se haya movilizado un sector de la población para ejercer el voto nulo: “Si te pones a ver la argumentación que da la persona que está moviendo esta iniciativa, una persona muy conocida en La Línea en las redes sociales y que trabaja detrás de un seudónimo, es que ante unas elecciones todo el mundo se apunta al carro de las buenas intenciones y que a la hora de la verdad todo el mundo se desentiende de los gravísimos problemas que tiene este pueblo. Sale de la frustración, de la desesperanza y de la rebeldía de muchos linenses que no están conformes. Creo que ha tenido bastante recorrido en las redes sociales y por lo menos tengo la curiosidad de ver el peso que tiene en el número de votos que se emitan”, señala el regidor.

El primer edil linense, del partido localista La Línea 100x100, no pide el voto para ninguna formación este domingo, aunque gobierna en coalición con el Partido Popular. “No hago peticiones de votos porque pertenezco a un partido independiente. Dentro de mi equipo de gobierno tengo gente de prácticamente todas las tendencias y dentro de mi partido también hay de todo. Todos estamos unidos en un fin común, mejorar la situación de La Línea. Creo que con mucho trabajo estamos consiguiendo revertirla y nuestra reválida va a ser el próximo 26 de mayo. En estas elecciones mi deseo es que el partido que gane lo haga lo mejor posible por Andalucía y que La Línea sea una de las prioridades dentro de su mecanismo de trabajo. Creo que somos uno de los pueblos con más problemas de todo el territorio nacional junto a Sanlúcar, Linares, Barbate y poco más”.

Esta medida de protesta ha sido acogida de buen grado por la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de La Línea (Apymell), cuyo presidente, Lorenzo Pérez-Periáñez, ha indicado que votará nulo con una de estas papeletas. Además, antes de que se iniciara la campaña comunicó a todos los partidos que no iba a mantener ninguna reunión “salvo que vengan acompañadas de propuestas concretadas detalladas y firmadas notarialmente”.

La actitud de Pérez-Periáñez ha sido criticada por parte del candidato a la Alcaldía de La Línea del PP, Juan Pablo Arriaga: “No entendemos cómo el presidente de una asociación formada por numerosos comerciantes y empresarios linenses abandera esta acción, ya que nos consta que muchos de sus asociados, incluso miembros de su directiva, no están de acuerdo con el voto nulo y tienen diferentes formas de pensar y de actuar tanto a la hora de votar, como en otras declaraciones que últimamente ha realizado a la prensa en otros temas que nos conciernen tanto al comercio como a todos los linenses”.

Arriaga afirma que el hecho de pedir el voto nulo “da a pensar que lo que persigue supuestamente puede ser dimitir como presidente de Apymell y pasar a formar parte de alguna lista electoral para las futuras elecciones municipales. De ser así, entendería su postura ya que no tiene mucha lógica que dé orden en su asociación a no tener reunión alguna con ningún partido político de nuestra ciudad sin un compromiso ante notario y, sin embargo, pida un voto nulo para las elecciones autonómicas”.

También ha reaccionado de forma contraria a este movimiento Antonio Moreno, linense y cabeza de lista por Cádiz de UPyD: “El voto nulo es un voto regalado a quien saque más votos, en las elecciones andaluzas al PSOE. El voto nulo y en blanco y la abstención beneficia a los grandes partidos y perjudica a los pequeños. ¿Quieren los partidos mayoritarios, o los minoritarios, cambiar el sistema? Cuando lo pienses, sigue recomendando el voto en blanco para que todo siga igual, con ello sigues formando parte del problema y no de la solución. Tu mismo...”.

El recuento de votos tras la jornada del domingo desvelará si finalmente la campaña para ejercer el voto nulo en La Línea ha tenido el recorrido que se le presume tras ver su repercusión en las redes sociales.