El Gobierno plantea para la comarca medidas nuevas con otras conocidas

El Plan Integral para el Campo de Gibraltar, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, recoge una batería de iniciativas que ya están en marcha, como la mejora del ferrocarril entre Algeciras y Bobadilla o el recinto fiscal de Los Barrios, con medidas nuevas, entre ellas un plan extraordinario de empleo o la creación de tres nuevos juzgados en la comarca. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cifró la inversión en unos 1.000 millones de euros, aunque 460 ya estaban previstos para la Algeciras-Bobadilla.

Cuestionado sobre la incertidumbre de que los Presupuestos Generales del Estado salgan adelante, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconoció que algunas partidas dependen de su aprobación, pero indicó que podrían salir adelante “por otras vías de financiación”.

Juan Franco: “Contento no estoy, parece que solo nos llegan las migajas” El alcalde de La Línea, Juan Franco, a la espera de conocer los detalles del Plan Integral en el Boletín Oficial del Estado, se mostró decepcionado. “Contento no estoy porque no sabemos en qué se va a concretar el plan de empleo en La Línea, que es la ciudad más afectada por el Brexit, y aquí parece que solo nos llegan las migajas. Por ahora solo está claro que tendremos un juzgado adicional y más presencia policial”, indicó.

El plan extraordinario de empleo, según explicó Celaá, estará enmarcado en una iniciativa para toda Andalucía dotada con 50 millones de euros con un apartado específico para la comarca. El plan estará enfocado a la formación profesional en perfiles “muy demandados”, sobre todo del entorno digital y de internet, que no se encuentran regulados del todo: diseño gráfico y digital, ciberseguridad, fabricación digital, animación en 3D, diseño de videjuegos, community manager, coaching, teleasistencia o redes sociales para pymes. “Procuramos aportar un desarrollo de destrezas básicas que están desprovistas de un certificado mínimo de profesionalidad. La intención es mejorar la empleabilidad y la capacitación en perfiles profesionales demandados que no están del todo regulados, para alumnos que no tengan la ESO, que estén en un ciclo medio o que no tengan formación formal”, afirmó la portavoz.

José Ignacio Landaluce: “Muchos de los proyectos los arrancó el PP” El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, valoró el plan aprobado por el Gobierno: “Recoge gran parte de las necesidades planteadas en el documento consensuado por todos los alcaldes campogibraltareños en la Mancomunidad, pero muchos de estos proyectos estaban arrancados y desarrollados por el Gobierno del PP y fueron paralizaron el día en que el PSOE nos arrebató el gobierno”, indicó.

En infraestructuras, Marlaska anunció que se invertirán 810 millones de euros “para modernizar las estructuras que se encuentran al borde de su capacidad” con el objetivo de “mejorar el transporte de personas y mercancías”. En este apartado se incluyen los 460 millones ya previstos para la modernización de la conexión en ferrocarril entre Algeciras y Bobadilla, pero en carreteras se incluyen viejas aspiraciones del Campo de Gibratar. El ministro dijo que se redactarán los proyectos de la variante exterior de la Bahía de Algeciras, el desdoble de la N-340 entre Algeciras y Tarifa, los accesos norte y sur al puerto de Algeciras, la variante de la N-351 a su paso por Campamento y una alternativa a mejorar las entradas a Tarifa y Facinas. Algunas de estas iniciativas ya están en fase de planificación o licitación.

Salvador de la Encina: “Es un paso adelante para paliar las carencias” El diputado socialista Salvador de la Encina indicó que el Plan Integral es un “paso adelante para paliar las carencias” que vive en la comarca. “Algunos dirán que es insuficiente, pero está aprobado tras cuatro meses de trabajo y hay que darle un voto de confianza a este Gobierno, que se está volcando para intentar superar las carencias históricas. Pido unidad a todos los alcaldes y a las instituciones, afirmó el diputado.

En materia de justicia, el ministro informó de que se crearán tres nuevos juzgados, uno en Algeciras, otro en La Línea y el tercero, en San Roque. Además se crearán 12 plazas de fiscales especializados en materia de narcotráfico y corrupción, que llevarán aparejadas plazas de funcionarios de apoyo y servicios de guardia. Marlaska también indicó que se creará una unidad administrativa para mejorar la prevención de los delitos y que dependerá de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. “Para luchar contra la criminalidad es tan importante coger los alijos de droga como intervenir en los efectos del delito”, señaló Marlaska.

Vigilancia Aduanera contará con más medios materiales y personales y se incidirá en la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el refuerzo de la coordinación y la concienciación de los sujetos obligados por la normativa, como entidades de crédito, notarios, registradores, abogados, promotores inmobiliarios, joyeros o comerciantes de arte. El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales adoptará medidas con a finalidad de “detectar las operaciones anómalas” de forma “temprana” y reforzar también los mecanismos de prevención.

El refuerzo de las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil se mantendrá durante 2019 con un presupuesto de 21 millones de euros, que se unen a los 7 ya destinados desde el pasado mes de junio. Interior ha detectado la presencia de 55 grupos criminales organizados en la provincia que serán combatidos con este refuerzo policial. Para ello, se han incrementado de forma inmediata los recursos humanos policiales, así como la plantilla de los grupos especiales contra el crimen organizado (GRECO en Policía Nacional y ECO en Guardia Civil) operativos en el Campo de Gibraltar o en las provincias adyacentes.

Además, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) ha puesto en marcha un grupo para la elaboración permanente de inteligencia sobre aquellas actividades de crimen organizado relacionadas con los grupos que operan en el Campo de Gibraltar y en los territorios adyacentes.

En materia económica y fiscal, el ministro indicó que en el primer trimestre de 2019 se pondrá en marcha el recinto de 130.000 metros cuadrados de zona franca en Los Barrios, que lleva tiempo pendiente de una orden ministerial que autorice la actividad bajo estas ventajas fiscales. El plan contempla además una serie de medidas fiscales en el impuesto sobre sociedad “para crear y mantener empleo en el Campo de Gibraltar”. En materia de empresa, se creará un Centro de Innovación Digital y Emprendimiento que dé soporte a las pymes de la comarca en colaboración con la Mancomunidad de Municipios.

Desde el Ministerio de Industria se creará un programa dotado con 2 millones de euros para subvenciones destinadas a estimular la actividad industrial, el comercio y el turismo. El importe de las ayudas oscilará, según detalló el ministro, entre los 50.000 y 150.000 euros. Otra medida será un plan para modernizar el comercio minorista y promover las inversiones extranjeras en la comarca.