La Policía Nacional detiene en la Verja de Gibraltar a un prófugo acusado de homicidio doloso y abuso sexual que intentaba huir de España

Agentes de la Policía Nacional destinados en el Puesto de Policía y Control de la Comisaría Local de La Línea de la Concepción detuvieron en el paso fronterizo entre esta ciudad y Gibraltar a un individuo de nacionalidad portuguesa sobre el que recaían cuatro órdenes de búsqueda y detención en España por los delitos de homicidio doloso, abuso sexual y lesiones cometidos en distintas localidades.

El arresto se llevó a cabo el pasado día 18 de octubre, cuando el fugitivo intentaba evadir la acción de la justicia española abandonando el país a través de la Verja de Gibraltar.

El individuo viajaba en un vehículo ocupado por tres personas más y en el momento de la detención se encontraba sentado en el asiento trasero, intentando pasar desapercibido y así evitar ser localizado por los agentes.

Los efectivos policiales lograron identificar y detener al prófugo sin que realizara ningún tipo de resistencia. Después fue trasladado a dependencias policiales para la realización de las diligencias correspondientes.

Seguridad

La detención pone de manifiesto una vez más la importancia de los controles de seguridad que realiza la Policía Nacional en la Verja y que serán eliminados en un futuro.

El tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar, aún pendiente de elaboración, plantea un escenario inédito para el control de fronteras en la Roca. Uno de los elementos clave será la eliminación de la Verja, suprimiendo todas las barreras físicas, chequeos y controles en el paso fronterizo terrestre. Los controles de entrada y salida se trasladarán al puerto y al aeropuerto de Gibraltar y se realizarán de forma dual, con la presencia de la Policía Nacional en suelo llanito junto a las autoridades gibraltareñas.

La policía española será responsable de realizar los controles Schengen, mientras que la policía de Gibraltar mantendrá su propia vigilancia, como hasta ahora, para gestionar la inmigración y la seguridad interna del Peñón. Esto significa que, además de las inspecciones de los agentes españoles, los viajeros también pasarán por el control de las autoridades de Gibraltar.

Veintinueve países europeos, entre ellos España, activaron el pasado mes de octubre de forma progresiva el nuevo sistema digital de gestión de fronteras, conocido como Entry/Exit System (EES), diseñado para registrar electrónicamente entradas y salidas de ciudadanos no europeos en el Espacio Schengen. Aunque Gibraltar no forma parte del Espacio Schengen ni de la Unión Europea, de momento el paso con La Línea -aunque ya están instalados todos los medios tecnológicos necesarios- no activará este sistema, que comenzó sólo en los aeropuertos. Dadas las implicaciones para la Verja y la circulación de viajeros hacia el Peñón, los ciudadanos de ambos lados esperan con expectación el cambio mientras siguen sin conocer los detalles del tratado sobre el Peñón todavía en elaboración.