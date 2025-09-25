La Verja de Gibraltar se libra por el momento de los nuevos controles de entrada y salida de Schengen que arrancan el 12 de octubre

La Verja de Gibraltar se librará, de momento, de la aplicación inminente del nuevo modelo de control fronterizo, conocido como Sistema de Entrada/Salida (EES por sus siglas en inglés) del Espacio Schengen, que la Unión Europea activará el próximo 12 de octubre.

Aunque ya están instalados todos los medios tecnológicos necesarios en la Verja entre La Línea y Gibraltar, así como en el resto de fronteras terrestres españolas, el Ministerio del Interior ha anunciado este jueves que la implantación será progresiva y comenzará en los aeropuertos, particularmente con una prueba piloto a primera hora de la mañana del domingo 12 en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. Se trata de una situación prevista por la UE, que ampara un periodo transitorio de seis meses que no debe prolongarse más allá del 10 de abril de 2026, cuando se eliminará en toda la Unión el tradicional sellado manual de pasaportes en sus fronteras.

Habrá tres fases de implantación: primero en aeropuertos, en una segunda fase en las fronteras terrestres y, por último, en las marítimas, donde la adaptación técnica de todos los puertos españoles no está aún completada. Interior no ha aportado las fechas concretas de la segunda fase (la que afecta al Campo de Gibraltar) ni la tercera.

Aunque la Unión Europea y Reino Unido ya han alcanzado un acuerdo para firmar el tratado que regulará la relación de Gibraltar con el espacio europeo, que entre otros aspectos eliminará la frontera física con España, habrá un periodo entre la puesta en marcha del EES y la ratificación del tratado durante el cual regirán estos controles para acceder al espacio Schengen. De la premura de las partes a la hora de aprobar y poner en marcha el tratado dependerá que el llamado "derribo de la Verja" llegue antes de la entrada en vigor de la segunda fase de implantación. En el caso de la Verja, había inquietud entre el colectivo de trabajadores por las posibles colas y retenciones en el paso por la Verja, especialmente en los primeros días de aplicación.

Actualmente, existen acuerdos provisionales que permiten a los titulares de documentos de identidad de Gibraltar (los conocidos ID rojos) cruzar a España sin los controles completos que se aplican a los ciudadanos de terceros países. Esto evita el sellado de pasaportes y, por tanto, la activación del límite de estancia de 90 a 180 días. A su vez, Gibraltar sigue permitiendo el uso de documentos de identidad de la UE para la entrada en su territorio.

El Gobierno español ha defendido que estas medidas provisionales no comprometen la seguridad y son coherentes con la normativa europea vigente. Y también con el periodo transitorio de seis meses que ya estaba previsto por la Comisión Europea.

Los sistemas automatizados en la entrada peatonal a Gibraltar desde España.

Así funciona el EES

El EES registrará los datos de los pasaportes de los viajeros, su foto, sus huellas dactilares y la fecha y el lugar de entrada o salida, y una vez operativo dentro de seis meses sustituirá al tradicional trámite del sellado manual de los pasaportes.

El EES recopilará la información de los viajeros procedentes de terceros países no pertenecientes a la UE cada vez que crucen una frontera exterior de alguno de los 29 países europeos que forman parte del Espacio Schengen para permanecer un máximo de 90 días en cualquier periodo de 180 días.

Si el viajero necesita visado de entrada, el sistema solo almacenará los datos de su pasaporte y su imagen facial, porque sus huellas dactilares ya se registraron cuando solicitó el visado. Si el viajero no necesita visado, el sistema recogerá también cuatro de sus huellas dactilares.

El Entry-Exit System es una de las medidas adoptadas para alcanzar los objetivos de las agendas europeas de Seguridad y de Migración en la gestión de las fronteras y la prevención de la delincuencia transfronteriza.

Para su puesta en marcha, Interior ha invertido 83 millones de euros destinados a adecuar los requerimientos técnicos del EES a todos los puestos fronterizos españoles, que seguirán siendo competencia de la Policía Nacional mientras que la Guardia Civil conserva sus misiones de resguardo fiscal.

Interior admite que aunque la recopilación de datos biométricos de pasajeros no europeos "puede afectar a la privacidad de los viajeros", la tecnología utilizada en el EES "garantiza la protección de los derechos fundamentales de las personas al cumplir todos los requisitos establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos de la UE".

Una de las funciones del nuevo sistema en detectar casos de entradas fraudulentas a países de la Unión Europea o luchar contra la migración irregular al identificar a las personas que se quedan más tiempo del permitido o aquellas que intentan acceder a cualquier país de la UE de manera irregular.