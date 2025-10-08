España tendrá presencia policial en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar y ejercerá un control aduanero total

España tendrá presencia policial en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar para controlar el acceso de las personas al espacio Schengen y ejercerá también funciones aduaneras totales sobre las mercancías que entren en la colonia británica. Estos son algunos de los principales puntos citados este miércoles por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ante el Congreso de los Diputados para explicar el acuerdo político llamado a regir la relación del Peñón con la UE tras el Brexit, que tendría como resultado más visible la supresión de la Verja. El ministro añadió que el Gobierno español tendrá acceso a "información completa" sobre las personas y mercancías que lleguen a las bases militares de la Royal Navy y la RAF en el Peñón.

Albares, que compareció a petición propia ante el Pleno, sostuvo que España y el conjunto de Europa se sitúan ante "un momento histórico" porque el acuerdo "implicará la caída de la Verja, el último muro de Europa continental" y porque "también supondrá un antes y un después en términos de estabilidad, de prosperidad, de bienestar en la vida de los 300.000 andaluces del Campo de Gibraltar y una nueva etapa en la relación entre España y Reino Unido".

El ministro indicó que la Comisión Europea está trabajando ya en la redacción del texto final, que debería estar listo "este otoño", tras lo cual se abrirá el proceso de ratificación en el Consejo y la Eurocámara, además de en el Parlamento británico.

El titular de Exteriores recalcó que "el acuerdo indica explícitamente que no renunciamos a nuestra posición" respecto a la soberanía del Peñón y que "nada en el texto o en su aplicación podrá ser usado para defender posiciones contrarias a ello en tribunales internacionales". "Ni renunciamos ni renunciaremos nunca a unas demandas que quedan salvaguardadas plenamente" en lo acordado, puntualizó.

Controles policiales y uso conjunto del aeropuerto

La circulación de personas conllevará unos controles de entradas y salidas para garantizar la seguridad de todo el espacio Schengen, controles que "serán ejercidos por nuestra Policía Nacional", según Albares. "Lo reitero, los controles Schengen a la llegada y a la salida por el aeropuerto y el puerto de Gibraltar los realizará la Policía española de conformidad con las normas aplicadas en cualquier otra frontera exterior Schengen", subrayó.

"Otro aspecto histórico del acuerdo y que contribuirá, además, a mejorar la conectividad del Campo de Gibraltar es el uso del aeropuerto, que se abre a conectarlo con otros aeropuertos españoles y del resto de la Unión Europea y establecerá un sistema de gestión conjunta mediante la creación de una empresa mixta participada al 50% por España", dijo el ministro.

En cuanto a las mercancías, el futuro acuerdo fija las bases de una unión aduanera que supondrá "la eliminación de todas las barreras físicas, protegiendo al mismo tiempo la integridad del mercado único de la Unión y fomentando la prosperidad de la zona". "La circulación de mercancías", según el anuncio de Albares, "se realizará por vía terrestre, sujetas a condiciones estrictas y siempre después de haber sido realizado el despacho aduanero en puestos aduaneros españoles, por lo que habrán pasado previamente las mercancías con destino a Gibraltar".

Muchos de esos controles se llevarán a cabo en el puerto de Algeciras, "con los beneficios económicos que ello supondrá para el mismo", a juicio del titular de Exteriores. "Las autoridades españolas realizarán todos los trámites aduaneros en los puestos aduaneros designados", sostuvo.

"El acuerdo también contiene disposiciones relativas a la base militar. España tendrá por primera vez acceso a información completa sobre las personas y mercancías que llegan a ella para asegurar que el acervo Schengen y de la unión aduanera se aplican también en relación a la base", dijo Albares, lo que salvaguarda la negativa británica a que su personal militar sea controlado por la Policía Nacional -pese a estar en zona Schengen- y a que el material militar -incluidos submarinos nucleares y misiles Tomahawk, por ejemplo- se vean sometidos a un control por parte de las autoridades españolas.

Un impuesto equivalente al IVA con el mínimo del 15%

Albares desveló que, para asegurar que la competencia no se vea distorsionada en la zona, Gibraltar implementará un impuesto indirecto similar al IVA español y con unos tipos que nunca serán inferiores a los mínimos establecidos en la Unión Europea, fijados ahora en el 15%. "Es decir, los niveles de imposición indirecta en Gibraltar se alinearán desde la entrada en vigor del acuerdo con la normativa europea para garantizar la igualdad de condiciones y evitar distorsiones del mercado", manifestó el ministro, quien recordó que, actualmente, la mayor parte de los productos no están sometidos en la colonia a un impuesto al consumo o, si lo están, son grabados a tipos no superiores al 6%. También habrá convergencia en materia de impuestos especiales sobre el tabaco, el alcohol y los hidrocarburos.

"Esa convergencia se dará en un corto periodo de tres años, empezando con un nivel general del 15%, el mínimo permitido por la directiva europea desde el primer año", puntualizó el ministro, quien añadió que habrá "un mecanismo de revisión obligatorio que garantizará que los tipos se eleven en caso de que sea necesario para evitar distorsiones en el mercado, pero que nunca bajará el nivel de imposición del aplicado por un Estado miembro".

Albares, durante el debate en el Pleno del Congreso. A su lado, el ministro Félix Bolaños. / Chema Moya / Efe

Vertidos y rellenos

El acuerdo contendrá disposiciones sobre ayudas estatales en materia de medioambiente, lucha contra el blanqueo de capitales,trabajo, comercio y desarrollo sostenible, acompañadas de un mecanismo de resolución de litigios, según Albares. "En particular", concretó, "las cuestiones medioambientales han estado entre nuestras principales preocupaciones a lo largo de toda la negociación y, por eso, el acuerdo tendrá un capítulo en materia medioambiental para que Gibraltar mantenga un nivel de protección ambiental equivalente al de la normativa europea, también en asuntos como rellenos y vertidos".

El acuerdo incluye un capítulo sobre coordinación en materia de Seguridad Social. "El objetivo es mejorar las condiciones de vida y de trabajo de esos ciudadanos, buscando superar por distintos cauces las desigualdades que existen actualmente", admitió en Albares en relación a los problemas que afrontan los trabajadores transfronterizos españoles -unos 10.000- y de otras nacionalidades -alrededor de 5.000-, cuyas contraprestaciones sociales -Seguridad Social, desempleo y pensiones- distan de las que disfrutan los llanitos. A esos efectos, defendió el ministro, se articulará "un mecanismo financiero" para compensarles, además de "un fondo social" para favorecer "la cohesión entre Gibraltar y la región circundante del Campo de Gibraltar"

Petición de apoyo del PP

En su intervención, Albares reclamó al PP y al resto de grupos parlamentarios que, a través de sus representantes en la Eurocámara, respalden un "acuerdo histórico" para que su entrada en vigor se pueda producir cuanto antes. El apoyo del PP español puede ser clave, puesto que una negativa por su parte podría condicionar la del Grupo del Partido Popular Europeo, al que pertenecen los de Feijóo. "Espero, animo y solicito a todos ustedes", dijo a todos los grupos parlamentarios, que "voten a favor en el Parlamento Europeo y lo hagan avanzar lo más rápidamente posible".