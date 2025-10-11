España estrena el nuevo sistema de control de fronteras Schengen con la Verja de Gibraltar por ahora al margen

Veintinueve países europeos, entre ellos España, activarán desde este domingo de forma progresiva el nuevo sistema digital de gestión de fronteras, conocido como Entry/Exit System (EES), diseñado para registrar electrónicamente entradas y salidas de ciudadanos no europeos en el Espacio Schengen. Aunque Gibraltar no forma parte del Espacio Schengen ni de la Unión Europea, de momento el paso con La Línea -aunque ya están instalados todos los medios tecnológicos necesarios- no activará este sistema, que comenzará sólo en los aeropuertos. Dadas las implicaciones para la Verja y la circulación de viajeros hacia el Peñón, los ciudadanos de ambos lados observan con expectación el cambio mientras siguen sin concer los detalles del tratado sobre el Peñón todavía en elaboración.

El EES pretende mejorar la eficacia de los controles en las fronteras externas del Schengen mediante la digitalización de datos biométricos, incluyendo pasaportes, huellas dactilares e imágenes faciales de los visitantes de corta estancia. Según Rasmus Stoklund, ministro danés de Inmigración e Integración, “es crucial mantener un control efectivo sobre los nacionales de terceros países que entran en el Espacio Schengen, de manera que podamos fortalecer la seguridad en nuestras fronteras externas”.

Para Gibraltar, esto representa un escenario complejo. Aunque el Peñón mantiene su propia gestión fronteriza bajo la soberanía del Reino Unido, la única frontera terrestre del territorio es con España, miembro del Espacio Schengen. Esto significa que cualquier endurecimiento de los controles en los puestos fronterizos españoles podría repercutir directamente en el flujo de trabajadores transfronterizos y turistas que diariamente cruzan la verja.

Impacto potencial en Gibraltar

Las autoridades gibraltareñas han destacado en el pasado que, aunque el EES en principio no se aplicará directamente a los ciudadanos británicos ni a los residentes de Gibraltar en la Verja (cuando se haga efectivo el tratado), el sistema “podría afectar la eficiencia del tránsito diario en la frontera, especialmente para visitantes no europeos que llegan desde España o buscan cruzar hacia el Peñón”.

Según expertos locales, el EES podría generar un mayor tiempo de espera en los puntos fronterizos si los funcionarios españoles realizan verificaciones más exhaustivas. Sin embargo, la digitalización y el registro en tiempo real de la información también podrían facilitar la identificación de visitantes irregulares, reduciendo potenciales riesgos de fraude de identidad o estancias ilegales.

Coordinación y cooperación

Gibraltar mantiene desde hace años un tira y afloja con las autoridades fronterizas españolas para garantizar la fluidez del tránsito diario, que involucra a miles de trabajadores y turistas. Las autoridades del Peñón han indicado que seguirán monitorizando de cerca la implementación del EES para ajustar sus propios procedimientos de control fronterizo, asegurando que la operación del sistema no afecte desproporcionadamente a la vida cotidiana de la población local.

La introducción gradual del EES —que permitirá a los países del Espacio Schengen comenzar con ciertas fronteras y funcionalidades limitadas antes de su plena operatividad en abril de 2026— ofrece un margen de adaptación para Gibraltar y los residentes transfronterizos. No obstante, la expectativa es que la coordinación entre España y Gibraltar se convierta en un factor clave para minimizar cualquier impacto negativo en el flujo fronterizo.

Mientras la Unión Europea refuerza su seguridad y control migratorio a través del EES, Gibraltar sólo puede observar qué ocurre. Aunque no forma parte del sistema, las implicaciones en la frontera terrestre con España y la circulación de personas desde terceros países obligan al Peñón a mantenerse cauteloso y proactivo, equilibrando la seguridad con la necesidad de garantizar la fluidez del tránsito diario que caracteriza la vida en la comarca.