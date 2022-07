Una obra proyectada por los funcionarios de La Línea expedientados deja una indemnización de 340.000 euros

El Ayuntamiento de La Línea deberá hacer frente a una indemnización de 340.000 euros a los propietarios de cuatro viviendas de la calle Crespo, donde se llevan a cabo obras de reurbanización, que han resultado afectadas por grietas. Según explicó el alcalde, Juan Franco, en el pleno celebrado el pasado jueves, en el que se aprobó una modificación presupuestaria para hacer frente a esta cantidad, estos daños podrían estar causados por una mala praxis por parte de los mismos funcionarios municipales que están expedientados por destruir documentación, responsables del expediente de la obra y que carece de estudio geotécnico.

"Yo no soy ingeniero, pero parece ser que tenía que haber habido un estudio geotécnico, que parece ser que no está en el expediente. Parece ser que allí la cimentación de las viviendas es como se hacía hace 100 años, de arena y piedra. Parece ser que la red de alcantarillado que se está sustituyendo está cinco metros por debajo de la cota de la calle y parece ser que derivado de ese problema se acaban viniendo para adelante por el momento cuatro casas, y esperemos que se quede ahí la cosa", explicó Juan Franco.

Aunque el alcalde no mencionó sus nombres, el regidor recordó que los técnicos son "ingenieros de la casa, los mismos que salieron en la portada de Europa Sur". Se trata de José Manuel Moreno Franco (con plaza en propiedad de Ingeniero Técnico de Obras Públicas) y Manuel Cruz Carrasco (con plaza en propiedad de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos), que tienen un expediente abierto por “destrucción de material y por no hacerse cargo voluntariamente de las tareas encomendadas” en relación a la redacción del pliego y anteproyecto para la contratación de servicio Estadio de atletismo con parking subterráneo.

Franco afirmó durante la sesión plenaria que no descarta que a ambos se les abra un expediente de derivación de responsabilidad por lo ocurrido en las obras de la calle Crespo. "Ya está bien porque después yo me tengo que tragar aquí las críticas políticas", indicó tras una interpelación por parte de Andoni Carrión, del grupo municipal socialista, por el sobrecoste que tendrán estos trabajos, a los que además de los 340.000 euros por indemnizaciones a terceros se deberán añadir otros 375.000. "Nos está pasando una cosa bastante curiosa, no hay proyecto de obra que saquemos que nos acabe costando un 20% más de media", respondió el alcalde. La reurbanización de las calles Crespo y Antonio Maura fue adjudicada por 1.058.937,79 euros, IVA incluido.

El primer edil lamentó que haya "algunos grupúsculos" que critiquen que el Ayuntamiento externalice algunos proyectos. "Este se ha hecho con ingenieros de la casa, los mismos que salieron en la portada de Europa Sur. Ya saben ustedes en que punto estamos", explicó.

"Los hechos por los que estos técnicos están expedientados están íntimamente conectados con este expediente. Se les encargó en octubre con el compromiso de los técnicos que estuviera el anteproyecto concluso a 31 de diciembre", contó el alcalde sobre la redacción del pliego y anteproyecto para la contratación de servicio Estadio de atletismo con parking subterráneo.

"En marzo, desesperados de pedir ya el expediente, es cuando decidimos rescatar la documentación para iniciar, por desgracia, una licitación con técnicos externos porque los de la casa eran incapaces de terminar el expediente. Y nos encontramos con la sorpresa, y aquí esta el señor Abellán -teniente de alcalde responsable de Infraestructuras- que había visto los trabajos previos que se habían hecho, de una calidad bastante dudosa pero que podían servir, y le reconocen, con testigos delante, que han destruido la documentación", detalló Juan Franco.

"Nos encontramos con que el superior jerárquico del que hace esto dice que si el Ayuntamiento quiere, y dejan constancia escrita en un correo electrónico, que hackee el ordenador para poder rescatar la documentación. No voy a entrar en que si eso es un chantaje o un sabotaje. Con esos bueyes tenemos que arar, con esta gente que le está generando un daño irreparable a esta ciudad", dijo el primer edil.

"Vamos a seguir dando pasos. Evidentemente el Ayuntamiento no se va a quedar quieto. Y con respecto a la calle Crespo, no descarto que abramos un expediente de derivación de responsabilidad. Ya está bien porque después yo me tengo que tragar aquí las críticas políticas", sentenció sobre este asunto en el pleno.

Destrucción de material

Para la apertura de un expediente por la destrucción de material, el Ayuntamiento se acoge al artículo 94.1 del Real Decreeto Ley 5/2015, de 30 de octubre, que dispone que “las administraciones públicas corregirán disciplinariamente las infracciones del personal a su servicio cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales infracciones”.