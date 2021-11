Los piquetes afectan al Hospital de La Línea: Partos en ambulancias, operaciones suspendidas y sin desayuno

El Hospital de La Línea se encuentra este martes gravemente afectado por los problemas de movilidad derivados de los piquetes de la huelga del metal. Las dificultades para acceder al centro sanitario tanto para el personal médico y de servicios como para los usuarios está provocando importantes trastornos en la asistencia.

La Junta de Andalucía ha asegurado a través del consejero de Salud, Jesús Aguirre, que como consecuencia del colapso en los accesos desde la noche del lunes, se ha tenido que asistir un parto en una ambulancia, se están cancelando operaciones programadas y no ha llegado el desayuno para los pacientes ingresados ni al personal.

El consejero Aguirre ha reclamado al Gobierno al central que se garanticen los accesos al Hospital de La Línea y afeado que no se haya previsto esta circunstancia a la hora del dispositivo de seguridad por la huelga.

"Como consejero de Salud y la Junta de Andalucía, es básico el acceso a los centros hospitalarios y sanitarios de la comunidad para garantizar la asistencia sanitaria. Ahora mismo denunciamos que tenemos un grave problema en el acceso al Hospital de La Línea. Hemos llamado al Delegado del Gobierno, le hemos dado información y hemos tenido que mandar una ambulancia medicalizada para atender un parto", ha subrayado.

Aguirre ha abundado en las consecuencias para la organización del centro: "Los equipos entrantes no han podido llegar y los cirujanos no han podido entrar. Se ha suspendido actividad quirúrgica y el catering con el desayuno para pacientes y personal no ha podido entrar. Esto no es aguantable por esta Consejería de Salud".

Los profesionales sanitarios acumulan horas de guardia seguidas al no poder llegar los relevos debido al colapso de la carretera. Se están cancelando operaciones por la imposibilidad de acceder de los cirujanos y mujeres de parto no consiguen acceder al centro.

Aguirre ha reclamado que los viales queden expeditos "a la mayor brevedad posible" tras contactar tanto con el Delegado del Gobierno como el Subdelegado en la provincia de Cádiz.