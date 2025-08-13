Devuelto al mar en La Línea un tiburón ángel, especie en peligro crítico de extinción

Personal de la delegación de Playas del Ayuntamiento de La Línea ha reintroducido en el mar un ejemplar de angelote (Squatina squatina), también conocido como tiburón ángel, que había quedado accidentalmente atrapado en artes de pesca. La operación contó con la colaboración de la empresa responsable del salvamento y socorrismo en las playas, Forgeser

Catalogado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como especie en peligro crítico de extinción, el angelote ha visto reducidas sus poblaciones en al menos un 80% en las últimas décadas, principalmente debido a la sobrepesca. Por ello, su reintroducción al medio marino supone un hecho de gran relevancia para la conservación de la biodiversidad en el litoral linense.

El concejal de Playas, Rafael León, ha valorado la rápida intervención del personal municipal y ha subrayado la importancia de este tipo de actuaciones, “que muchas veces son posibles gracias a la colaboración ciudadana”.

El angelote pertenece al género Squatina, que agrupa 23 especies. Se caracteriza por un cuerpo aplanado y aletas pectorales anchas, lo que le da una apariencia similar a las rayas. Posee una boca amplia que utiliza para generar una potente succión al capturar presas. Puede alcanzar hasta 2,5 metros de longitud y 80 kilos de peso, y suele habitar fondos arenosos o fangosos, donde se camufla para cazar.

A pesar de su tamaño, no es considerado peligroso para las personas, aunque puede morder si se siente amenazado.