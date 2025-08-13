Un aparatoso accidente en La Línea se salda con dos heridos trasladados al hospital

El estado del vehículo accidentado tras caer en una zanja de las obras de la carretera del Cementerio.

Un aparatoso accidente ocurrido en la madrugada del martes al miércoles en La Línea ha dejado un vehículo atrapado en una zanja y dos heridos: un hombre de 55 años y una mujer de 33 años, que fueron trasladados al Hospital Universitario de la ciudad. Por el momento, no se conoce el alcance de los daños de las personas afectadas en el incidente que ha dejado al automóvil atrincherado.

El suceso ocurrió entre las 3 y 4 de la madrugada, en la carretera A-383 en dirección al cementerio linense, trayecto en el que se acometen obras en la vía y, como se observa en la imagen, lugar donde el turismo acabó alojado, desconociéndose las causas y el proceso de encajonamiento, según ha confirmado Emergencias 112 a Europa Sur.

Los agentes de la Policía Local y Guardia Civil de Tráfico se trasladaron hasta el lugar de los hechos para atender a los heridos, que requirieron de la asistencia sanitaria y traslado inmediato en ambulancia al centro hospitalario. En las pruebas de detección de alcohol y sustancias estupefacientes, la conductora dio positivo en drogas.