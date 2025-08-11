Juan Franco saca pecho con la reducción de 60 millones de deuda en La Línea desde que es alcalde

El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha sacado pecho este lunes de los datos económicos y la gestión de su equipo de gobierno al frente del municipio. Franco ha apuntado que la deuda municipal se ha reducido en unos 60 millones de euros desde que es alcalde. En junio de 2015, cuando tomó el bastón de mando, La Línea tenía una dueda deuda de 177 millones frente a los 116 con los que se estima que se cerrará el ejercicio en curso.

Franco ha puesto los datos sobre la mesa tras la publicación, a mediados de julio, del último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) -organismo encargado de supervisar la situación financiera de los municipios-, que sitúa a La Línea en situación de riesgo moderado. "El Ayuntamiento ha logrado una destacable progresión en su gestión económica durante los últimos diez años, pasando de una situación crítica a una de 'riesgo moderado', según el informe. Este avance sitúa a la ciudad en la senda hacia la normalidad financiera en un plazo estimado de entre 10 y 15 años", ha asegurado. El informe de la Airef de 2024 (se publica cada mes de julio) ya situó a La Línea en el citado "riesgo moderado".

“Cuando entramos en el Gobierno hace ahora unos diez años, nos encontramos con que la situación era crítica”, ha recordado Franco, que también ha señalado que "el Ayuntamiento no cumplía con ningún ratio económico de los que establece la ley, pero tras una evolución positiva, se ha pasado de una situación ‘muy grave’ a ‘grave’ y, finalmente, a ‘riesgo moderado’ en los dos últimos ejercicios". Estos resultados confirma, según Franco, “el buen resultado del trabajo de los servicios económicos municipales”, a cuyos departamentos de Intervención y Tesorería ha felicitado.

Uno de los logros más destacados para Franco ha sido la "significativa" reducción de la deuda municipal. Al inicio del mandato, esta alcanzaba los 177 millones de euros, “resultado de un crecimiento desbocado, consecuencia de recargos e intereses acumulados debido a impagos”. Actualmente, se estima que la deuda finalizará este ejercicio en torno a los 116 millones de euros, lo que supone una disminución de aproximadamente 60 millones de euros. Además de esta reducción de la deuda, "la gestión municipal ha permitido normalizar el pago de salarios, así como de las obligaciones con Hacienda, la Seguridad Social y proveedores, eliminando los impagos que afectaban a la administración local. Asimismo, ha hecho posible un paquete de inversiones sin precedentes en esta ciudad”.

El primer edil linense ha confirmado que pronto comenzará la elaboración de los presupuestos, con el objetivo de seguir "mejorando" los servicios públicos. “Somos conscientes de que es la principal queja que tenemos ahora mismo por parte de la ciudadanía”, ha concluido.