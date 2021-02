El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, se ha mostrado satisfecho después de que la Junta de Andalucía haya levantado el cierre perimetral por el descenso en la tasa de incidencia por coronavirus en la ciudad, que se sitúa en 247 casos por cada 100.000 habitantes.

"Como sabéis la Junta de Andalucía ha levantado el cierre perimetral de nuestro municipio. Es una noticia bastante positiva teniendo en cuenta los ratios que tenemos, por debajo de los 250 contagios por cada 100.000 habitantes", ha afirmado el regidor.

Franco, no obstante, ha recordado a los linenses que no deben relajarse: "Insisto y hago un llamamiento a la población de que mantenga todas las medidas de seguridad, que no se relaje y mantenga la cautela y las medidas de prevención que tan buenos resultados están dando".

"Hay que destacar que la presión hospitalaria ha bajado bastante y después de alcanzar cifras muy malas, vamos camino de una relativa normalidad. Esperamos seguir así en los próximos meses", ha concluido el alcalde.

El comité territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Cádiz confirmó este jueves el levantamiento del cierre perimetral de los municipios de La Línea, San Roque, Los Barrios y Jimena en el Campo de Gibraltar. Sólo Algeciras y Castellar de la Frontera mantienen los cierres.

La apertura de los límites municipales es posible dado que estas cuatro localidades se encuentran por debajo de los 500 casos de incidencia acumulada (medida a 14 días por cada 100.000 habitantes). Hasta el momento, la Junta había mantenido como criterio evaluar la situación de los municipois cada jueves y aplicar los cambios los sábados. Las medidas sí mantienen su vigencia de siete días.