El Ayuntamiento de La Línea realiza un emotivo reconocimiento a las víctimas de bebés robados

El Ayuntamiento de La Línea ha realizado este lunes una declaración institucional de reconocimiento a las víctimas de bebés robados en conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. El acto ha tenido una especial significación, ya que fue en La Línea donde hace más de una década se destapó el primer caso de bebé robado, cuyo padre, Enrique Carrasco, de 84 años, ha estado presente. La Línea es también la ciudad española que más casos registra, casi cien, en las primeras diligencias previas, según ha informado la teniente de alcalde del área de Salud, Participación Ciudadana y Bienestar Social, Ceferina Peño.

El alcalde, Juan Franco, y la presidenta de la Asociación por la Lucha de Madres de Bebés Robados en Andalucía (Alumbra), María Bueno, han resumido los antecedentes de los casos y posteriormente el portavoz del Grupo Municipal La Línea 100x100, Helenio Lucas Fernández, y en representación del Grupo Municipal Socialista María de los Ángeles Recio han dado lectura a la declaración institucional.

Peño explicó que el acto pretende “simbolizar la reparación necesaria y la visibilización que tanto necesitan las familias afectadas" y remarcó la importancia de demostrar unidad política de todos los partidos en causas como esta.

María Bueno se mostró emocionada por volver a su ciudad natal donde, además, desapareció su hija y agradeció a la corporación municipal “la generosidad, solidaridad y empatía de hacer suyo un drama tan terrible como es la desaparición forzada”. Sobre la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas señaló que “se trata de reparar el sufrimiento de miles de mujeres, sus hijos y familiares biológicos y el dolor de no saber dónde están”.

La presidenta de Alumbra reprochó a las administraciones públicas que no estén poniendo a su disposición todas las herramientas del Estado de Derecho ante la violación de Derechos Humanos y mencionó el trabajo que se hace por parte de su asociación, la Plataforma Internacional de Víctimas Por Desapariciones Forzadas Infantiles Te Estamos Buscando’ la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar) y Amnistía Internacional: “Solo es necesaria la reparación moral, para la que hay herramientas democráticas en cualquier estamento público, desde el municipal, autonómico o el estatal". Por ello, agradeció el gesto del Ayuntamiento de La Línea y manifestó su queja por la falta de agilidad del Congreso para tramitar una ley que les otorgue el derecho de conocer la verdad, advirtiendo que el caso de los niños con identidades falsas que fueron registrados como hijos biológicos de otras personas “no es una irregularidad, es una ilegalidad claramente tipificada como falsedad en documento público”.

Bueno también realizó un llamamiento a la Fiscalía General del Estado y a los jueces de instrucción para que lo consideren “detención ilegal permanente, que no puede prescribir en el tiempo, y no archiven los casos sin investigación” e incidió en el derecho a saber si los bebés robados están "vivos o muertos, pero no desaparecidos".

El alcalde señaló que el Ayuntamiento impulsa desde hace años el reconocimiento y la solidaridad con las víctimas, poniendo a su alcance herramientas que sirvan para hacer visible su tragedia humana, recordando que la desaparición de recién nacidos entre las décadas de 1940 a 1990 en España “sobrepasa la mera dimensión dramática para convertirse en un problema creciente, que va en claro aumento y alcanza esferas internacionales, que requiere una respuesta preferente y urgente, pero sobre todo sistemática y organizada para dar respuesta a las víctimas y a su sufrimiento.”

En nombre de la administración municipal, Juan Franco pidió perdón a todos los afectados y ofreció la colaboración necesaria para alcanzar la reparación del daño causado, gesto que la presidenta de Alumbra agradeció.

Declaración institucional

La declaración, que se llevará a pleno para su ratificación por la corporación municipal, fue leída por María de los Ángeles Recio y Helenio Fernández y consta de los siguientes puntos:

El Ayuntamiento de La Línea de La Concepción declara el día 30 de agosto de cada año como Día en memoria de los bebés robados y sus familias, de forma concordante con el día que ha venido siendo reconocido en la praxis internacional como Día Internacional en Memoria de las Víctimas de Desaparición Forzada. El Ayuntamiento de La Línea de La Concepción reconoce que tan víctimas son los propios menores sometidos a desaparición forzada como sus madres, padres, hermanos u otros familiares cercanos. Víctimas directas unos, igualmente víctimas indirectas los otros, tal y como han venido estableciendo los organismos internacionales de derechos humanos desde el fallo Quinteros Almeida contra Uruguay en 1983, del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y que, en consecuencia, todas las víctimas tienen por igual el derecho a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación en todas las formas reconocidas por las Naciones Unidas. Solicitamos al Gobierno de España y a la Fiscalía General del Estado que se emprendan con decisión todas aquellas medidas necesarias para impulsar una investigación efectiva y real de todos los casos. Reiterándose, una vez más, la necesidad de que se tomen todas aquellas medidas necesarias para garantizar el acceso de las víctimas e investigadores a todos los archivos que contengan información sobre las desapariciones forzadas infantiles y cualesquiera otros archivos y registros de las administraciones. Se insta al Gobierno de España a que, siguiendo el modelo puesto en marcha a mediados de los años 80 en Argentina, que ha sido reiteradamente avalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, impulse la creación de una Comisión Nacional Española por el Derecho a la Identidad (Conedi), que de modo similar a la Conadi Argentina se ocupe del impulso de la investigación de las desapariciones infantiles en todo el territorio nacional. Solicitamos al Gobierno de España a que impulse la creación de una Base Nacional de Datos Genéticos de titularidad y carácter público, debidamente regulada y en la que los ciudadanos vean salvaguardados y protegidos con las máximas garantías datos tan personalísimos como los relativos a las víctimas de bebés robados. Creación de una unidad policial de búsqueda de bebés robados, como igualmente se hizo en la experiencia argentina desde los años 80. El Ayuntamiento de La Línea de La Concepción manifiesta su compromiso de apoyar a todas las víctimas y asociaciones de personas y familias afectadas por estos graves crímenes, con cuantas otras medidas y declaraciones puedan estar a su alcance.

Helenio Fernández, finalmente, desveló que según un informe de Amnistía Internacional, en España hay abiertas 2.138 diligencias de investigación sobre el robó de bebés desde 2011 a marzo de 2021. De ellas, se han judicializado 526, de las que solo se han ordenado 120 exhumaciones.