Momo Valle, otra cara conocida para las filas de La Línea 100x100

La Línea 100x100 ha incorporado a sus filas a otra cara muy conocida, la de Juan Antonio Valle Lima, más conocido como Momo Valle, hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora del Rocío de La Línea desde 2011. Valle no se presentará para optar a un tercer mandato en la hermandad y, como informó ayer Radio Algeciras de la Cadena Ser, tras recibir el ofrecimiento de Juan Franco, desde hace unas semanas participa en las mesas de trabajo que preparan el programa electoral de la formación localista para las elecciones de mayo de 2019.

Momo Valle explicó en la Cadena Ser que hasta ahora no había pensando entrar en el mundo de la política. “Recibí el ofrecimiento de Juan Franco, lo fui madurando, nos vimos un par de veces más y me salió el linense que llevo dentro. Siempre he luchado por La Línea y creo que esta etapa puede aportarme algo, sobre todo a nivel personal”, destacó.

El aún hermano mayor del Rocío linense se muestra convencido de que La Línea 100x100 es la única formación que puede dar respuesta a las necesidades de la ciudad. “A nivel local, después de tantos años de democracia, ningún partido nacional últimamente está respondiendo a las necesidades tan peculiares de la ciudad. Creo que la solución debe partir de una formación independiente y muy linense. En estos momentos lo que requiere la ciudad es eso, un partido linense. Luego se verá si es el camino a seguir definitivamente o no”.

Momo Valle se une a La Línea 100x100 después de otras caras conocidas, como las de Javier Vidal, director deportivo de la Unión Linense de Baloncesto, que sería el concejal de Deportes en caso de que La Línea 100x100 revalide la Alcaldía, y Raquel Ñeco, que dejó Verdemar-Ecologistas en Acción para incorporarse al partido.