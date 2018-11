Franco plantea el ‘Linexit’

La disconformidad manifiesta del gobierno municipal de La Línea con el Plan integral para el Campo de Gibraltar aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes sube un peldaño. El alcalde de la ciudad, Juan Franco, planteó este martes la posibilidad de solicitar al Gobierno central que La Línea de la Concepción sea declarada ciudad autónoma, con un estatuto de autonomía propio conforme al artículo 144 de la Constitución Española. Supondría la separación de La Línea de la Comunidad Autónoma de Andalucía y pasar a ser la tercera población española con este rango, tras Ceuta y Melilla.

Franco explicó esta iniciativa que baraja el gobierno local al resto de grupos municipales y a los colectivos sociales integrantes de la Mesa de trabajo por La Línea como respuesta a la falta de medidas concretas de apoyo a la delicada situación socioeconómica ciudad en el plan del Ejecutivo y que corre el riesgo de agravarse con el Brexit.

“Creemos que es la forma más viable para las reivindicaciones históricas de esta ciudad. Un estatuto y competencias propias”, resumió Franco al término de la reunión en la que se emplazó a todos los presentes a estudiar la idea antes del 29 de noviembre, fecha para la que todos quedaron emplazados a una nueva cita.

Además de esta iniciativa, en la convocatoria del próximo 29 de noviembre el gobierno local, el resto de grupos municipales y la Mesa de trabajo analizarán una segunda propuesta del equipo de Juan Franco para celebrar una jornada reivindicativa sobre el estado de la ciudad, inicialmente prevista para el 20 de diciembre.

“Tendremos una reunión el día 29 para discutir las dos propuestas. Como equipo de Gobierno hemos propuesto la posibilidad de solicitar al Gobierno central que La Línea se constituya en una ciudad autónoma a través de Ley Orgánica. Entendemos que jurídicamente es la forma más viable para la reivindicación histórica que tiene esta ciudad y que ha comandado la Mesa de trabajo por La Línea. Es la forma jurídica que podría dársele a esta ciudad, con estatuto y competencias propias, así como un régimen especial en todos los aspectos como el fiscal o de pensiones”, detalló el alcalde de La Línea.

Para el portavoz de la Mesa de trabajo, Juan Antonio Álvarez, la petición del rango de ciudad autónoma para La Línea “sería darle forma a la singularidad”.

Álvarez reconoció que había esperanzas en el Plan integral del Gobierno aunque esas expectativas se han visto defraudadas. “Había una esperanza, un pálpito, esperando las medidas. Cuando Grande-Marlaska detalla el Plan integral para el Campo de Gibraltar, nos encontramos con que La Línea ha sido nuevamente olvidada”, valoró el portavoz del colectivo.

A su vez, se mantiene la convocatoria de una concentración ciudadana que había sido promovida por la Mesa de trabajo para el próximo martes 27, a las 19:00, a las puertas del antiguo hospital comarcal. Esta cita reivindicativa será la segunda tras la celebrada el 9 de noviembre para evidenciar el malestar ciudadano ante lo que las entidades que forman la mesa consideran un abandono de todas las administraciones hacia la ciudad.

“Queremos reivindicar para no ser siempre la ciudad olvidada, ninguneada y a la que no se le reconoce su singularidad. Tras casi dos años de trabajo llevando al Parlamento Europeo, al Congreso, la Junta y otras instituciones nuestras demandas y el Plan estratégico para el impulso de la ciudad, no hemos obtenido respuesta”, reflexionó Álvarez tras participar en la reunión.

En la mañana del martes, Juan Franco aprovechó la celebración de una Junta Local de Seguridad con el subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz, José Antonio Pacheco Calvo, para trasladarle su malestar por la ausencia de inversiones para La Línea en el plan del Gobierno.

Juan Franco valoró la creación de un quinto juzgado y el incremento de fiscales, pero resaltó que sus quejas se enmarcan en el apartado de inversiones. Pacheco se comprometió a mediar para convocar una reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para abordar asuntos relacionados con la situación de la ciudad.

En el ámbito político, el plan del Gobierno siguió generando reacciones en contra. Tanto Andalucía por el sí (AxSí) como Recortes cero mostraron su rechazo a las medidas del Gobierno. “El llamado Plan integral del Campo de Gibraltar es una tomadura de pelo más. Es un plan en precario, poco seguro y nada concreto, sin respaldo presupuestario alguno”, según María José Jiménez, candidata de AxSí. Para Ana Muñoz, cabeza de lista de Recortes cero, el plan debe ser hacerse de nuevo.