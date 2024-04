Así queda la clasificación del grupo II de Primera Federación tras la 34ª jornada liguera

La 34ª jornada liguera del grupo II de Primera Federación terminó con un Castellón que ya acaricia el ascenso directo a Segunda División a falta de cuatro jornadas, con permiso del Córdoba, que derrotó al Málaga. La AD Ceuta se mantiene en la quinta plaza, pese a su derrota en Murcia, que ya le acecha, como el Antequera, que también volvió a ganar. Por abajo, el San Fernando complica su permanencia con una nueva derrota y el Linares da la sorpresa al ganar en Huelva. El Atlético Baleares certificó su descenso, uniéndose al Recreativo Granada

El Algeciras CF ya tiene en su casillero cinco derrotas consecutivas. La quinta la sumó ayer domingo frente al Atlético de Madrid B, en el Cerro del Espino. Todos los goles llegaron en la primera mitad. Los tantos colchoneros lo consiguieron Touaizi, en el 14, Pablo Pérez, en el 25, y Guerrero, en el 40'. El central algecirista Juan Rodríguez logró el único tanto albirrojo al filo del descanso. La salvación no llega.

El San Fernando CD sumó su segunda derrota consecutiva, esta vez en su casa frente al Real Madrid Castilla (1-3). El filial madridista siempre fue por delante en el marcador, con Álvaro como figura más destacada. El joven 9 fue quien marcó el primer gol, a pase de David González, en el minuto 27. Los azulinos empataron al borde del descanso con un soberbio cabezazo de Carlos Blanco que Lucas Cañizares, el portero blanco, no pudo retener. En la segunda mitad, de nuevo Álvaro protagonizó el peligro. Incluso reclamó un penalti por agarrón que el árbitro no vio o no consideró pena máxima. El segundo gol del Castilla llegó en el minuto 85. Lo firmó César Palacios, y Álvaro cerró la cuenta en el 93.

El Castellón se deshizo por 1-0 del Melilla, equipo a punto de certificar su descenso. El resultado final es engañoso porque las mejores oportunidades la tuvieron los alicantinos. El único tanto fue obra de Óscar Gil, de un chutazo con la derecha desde fuera del área en el 58. Más cerca del final, Sergio Moyita tiró al palo por los locales, y Douglas Aurelio marró un penalti para el líder en el 85. El portero melillense, José Salcedo, acertó hacia donde tirarse.

El Antequera, que volvió a su campo después de derrotar al Algeciras en el Nuevo Mirador, derrotó a la UD Ibiza con un contundente 3-1. Los goles locales lo firmaron David Rodríguez, en el minuto 16, Destiny en el 47 y Luismi Gutiérrez en el 51. El único tanto de los ibicencos lo marcó Eugeni en el 38. Los antequeranos tuvieron un par de oportunidades más de marcar por tiros de Destiny y Ale García, pero el balón se fue al palo.

El Atlético Baleares, con su derrota frente al Intercity en Palma de Mallorca, ya es equipo de Segunda Federación. Se adelantó en el marcador para los visitantes Emilio Nsue, en el minuto 26, que no quiso celebrarlo por respeto a su antigua afición. Empató Nuka Marong en el 38, un espejismo porque en el 88 cerró la victoria Blum, cuando ya parecía que el partido se encaminaba a un empate.

Los resultados de la jornada 34ª son estos:

La clasificación del grupo II de Primera Federación tras la 34ª jornada queda así:

El Córdoba se impuso al Málaga en el derbi andaluz de la cima (1-0). El único gol del partido lo marcó el lateral ex algecirista Carlos Albarrán, en el 57, de cabeza. Remató solo, llevando la pelota junto al segundo palo de malaguistas, un saque de esquina lanzado por Kuki Salazar. La única ocasión de peligro para los malagueños la protagonizó al principio del partido Larrubia, que tiró al palo. El Arcángel cordobés registró una gran entrada de público. El algecireño Leiva volvió a disponer de minutos, más de los habituales en esta ocasión porque salió en el 77.

En la nueva Condomina, el Murcia de Pablo Alfaro se llevó los tres puntos frente a la AD Ceuta, por 1-0. Era un importante partido para los pimentones, que con esta victoria se arriman a la pelea por la disputada quinta plaza, que da derecho al play-off de ascenso. El único gol fue obra del defensa Marc Baró, que transformó un penalti cometido por el portero caballa, Pedro López.

En Huelva, el Linares Deportivo derrotó al Recreativo por 1-4. Una victoria muy necesitada para los jiennenses, que sin salir del descenso se siguen aferrando a sus posibilidades, con el ex balono Romerito como nuevo entrenador. Los autores de los goles fueron Samu Corral de penalti, en el 38, Trapero en propia puerta a disparo de Samu Casado, Antonio Martin, en el 71, e Inach en el 89. El tanto del Decano lo marcó Caballero, rematando de cabeza un saque de corner en el 87.

La AD Mérida y el Atlético Sanluqueño empataron a cero, en un partido al que miraban otros equipos como el San Fernando y el Linares. El árbitro del encuentro llegó a mostrar trece tarjetas amarillas, y las ocasiones de gol brillaron por su ausencia. Mérida y Sanluqueño ponen a sus perseguidores la salvación a cuatro puntos.