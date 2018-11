Clamor en la comarca contra el plan integral anunciado por el Gobierno

El plan integral para el Campo de Gibraltar que el Consejo de Ministros respaldaba el pasado viernes ha logrado un consenso casi unánime, pero en contra de la propuesta. Lo que comenzó en un murmullo se ha convertido en un clamor estruendoso en oposición a un plan que, critican sus detractores, se olvida del municipio más castigado, La Línea, recopila proyectos eternamente pendientes pero sin fecha de ejecución ni presupuesto y olvida la reivindicada fiscalidad especial.

El alcalde linense, Juan Franco, fue el primero en cargar contra el plan integral el mismo viernes, pero a lo largo del fin de semana fue endureciendo sus críticas. Esta mañana, el regidor ha convocado a la prensa para expresar su fuerte malestar con un documento muy esperado pero que ha supuesto una desilusión para el municipio al no incluir ningún plan específico para la ciudad.

El primer edil ha remitido un escrito a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en el que le invita a mantener una reunión para explicarle la situación que se vive en la ciudad. "Me preocupa mucho que el nombre de La Línea no aparezca absolutamente por ningún sitio. No es un jarro de agua fría, es como si me hubieran tirado encima un embalse entero", ha afirmado Franco.

El regidor linense teme que La Línea viva las consecuencias de un cierre de la Verja parecido al de 1969. "A los posibles efectos del Brexit se unen el contrabando de tabaco, el narcotráfico y una tasa de paro del 30%, siete puntos superior a la media de Andalucía y el bajo nivel formativo. La situación no es comparable a ningún pueblo de España".

Franco también ha lamentado la falta de concreción del plan y que las infraestructuras contempladas para la ciudad, el acceso por la N-351, solo sea la redacción del proyecto.

Del resto de iniciativas, señala el primer edil que ninguna de ellas servirán para mejorar la situación de La Línea. "Valdrán para crear empleo en otras ciudades de la comarca, pero no aquí. Nosotros pedimos que se facilite la implantación de industrias de juego o seguros, que no necesitan suelo, y de eso no vemos nada", lamenta.

Los Barrios, Jimena y Castellar

Para los alcaldes de Los Barrios, Jimena y Castellar, el Plan integral para el Campo de Gibraltar está muy lejos de satisfacer las necesidades de estos tres municipios. Jorge Romero, Fran Gómez y Juan Casanova coinciden en el que el paquete de medidas anunciado por el Gobierno el pasado viernes tiene más tintes electoralistas que de medidas concretas y se han mostrado dispuestos a participar en cualquier tipo de movilización que se promueva para hacer ver su malestar.

Además, los tres regidores han criticado las formas puesto que, aseguran, ninguna entidad o representante del Gobierno ha contactado con ellos para explicarles las iniciativas. “O no somos importantes, o el plan no es importante”, ha resumido Jorge Romero, alcalde de Los Barrios. Los alcaldes sugieren que el plan debió presentarse ante el Consejo de Alcaldes.

El regidor barreño ha detallado que, tras estudiar el documento durante el fin de semana, se plantean más dudas que certidumbres. “Se nos recoge en el plan como beneficiarios de una Zona Franca que lleva anunciada desde 2013. Además, si de los 900 millones de euros un total de 810 son para infraestructuras no sabemos cuánto queda para el resto”, ha detallado Romero. El alcalde de Los Barrios apunta que el plan recoge subvenciones nominativas para los municipios, aunque sin cuantificar. “Además, la Junta de Andalucía no cuantifica si tiene que aportar algo y también tiene infraestructuras y competencias que nos afectan”, ha dicho Romero.

En Jimena y Castellar, el malestar también es palpable dado que sus alcaldes, Fran Gómez y Juan Casanova, respectivamente, valoran que el plan carece de medidas concretas para sus localidades. “Se nos habla de un plan de empleo que es como siempre. Pan para hoy y hambre para mañana. No recoge ni arregla nada. Solo sirve para que el PSOE lance un mensaje triunfalista en campaña”, ha apuntado Fran Gómez, quien recuerda que hay infraestructuras como la A-405 (que une Castellar con Jimena) cuyo proyecto está elaborado y no se contempla por ser de titularidad regional.

Para Juan Casanova, el Gobierno ha obviado en el plan que es titular del mayor latifundio público de Europa. “La Almoraima es una ausencia que me sorprende. Llevo meses tratando de contactar con la ministra de Transición Ecológica y no he logrado nada. Llevamos años pidiendo que La Almoraima sea un motor para la economía local. Sin embargo, está ausente”, ha dicho Casanova. “Aunque hubiese sido por educación, el plan debió presentarse antes a los alcaldes”, ha resumido el alcalde de Castellar.

CCOO

Para CCOO, el plan “frustra las expectativas de la comarca”, al ser “una mera declaración de intenciones”, explica su secretario comarcal, Manuel Triano. El sindicalista incide en el hecho de que La Línea no sea mencionada en el documento que se ha dufundido, pero también en la cifra de 810 millones anunciados para infraestructuras. “O falta dinero o sobran proyectos”, ha apuntado Triano, que ha criticado también la reiteración de propuestas eternamente pendientes: “Si nos van a engañar, que por lo menos sean creativos”.

El sindicalista también ha denostado que no se haya habilitado la reclamada fiscalidad especial, “la única parte bien planteada es la que corresponde a Interior, se ve que porque la tomaron en serio desde el principio. Pero todos sabemos que es necesaria una parte social”.