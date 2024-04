Tevenet: "No culpo tanto al Algeciras como a los cuarenta minutos que tuvimos nosotros"

"Yo no culpo tanto al Algeciras como a los cuarenta minutos que hemos tenido nosotros". Así habló tras el partido el ex algecirista Luis García Tevenet, quien lanzó mensajes de resumen de ciclo, con intención o sin ella, tras la victoria del Atlético de Madrid B frente a los ayer amarillos por 3-1, en partido correspondiente a la 34ª jornada liguera del grupo II de Primera Federación. Su equipo acababa de alcanzar los 48 puntos, que certifican la salvación matemática a cuatro jornadas del final de temporada.

"Vamos a disfrutar del día de hoy. Hemos conseguido por tercer año consecutivo el objetivo que nos habíamos marcado. Tengo que estar muy agradecido a las tres plantillas que he tenido durante estos tres años, porque no es fácil. Los chicos han dado muestra que son un equipo muy fiable y a partir de ahí vamos a disfrutar del objetivo logrado", declaró.

Medios madrileños han dado por hecho, y el club no lo ha desmentido, que Tevenet no seguirá la próxima temporada al frente del filial. Será sustituido por Fernando Torres, que viene siendo el técnico del juvenil colchonero. "No suena a despedida. Yo disfruto mucho, porque este equipo, de un mes para acá ha dado un salto de calidad. Vamos a terminar donde merezcamos", ha dicho Luis García Tevenet cuando fue cuestionado por el sentido de sus palabras. A la de si va a renovar, su respuesta ha sido lacónica: "Esa pregunta no es para mi".

En cuanto al partido del Algeciras, el sevillano y ex jugador algecirista valora el encuentro hecho por sus jugadores: "Yo no culpo tanto al Algeciras como a los cuarenta minutos que hemos tenido nosotros, de locura. No había quien parara a los chicos hoy. Sin embargo, ese gol al final, con ese centro lateral que no hemos defendido bien, y el cambio táctico que han hecho en la segunda parte, han hecho un partido distinto. Yo no pienso que el rival ha estado tan mal, como que mis chicos han estado tan bien".