A Tevenet, actual técnico del Atleti B, próximo rival del Algeciras, le anuncian sustituto

El actual entrenador del Atlético de Madrid B, el ex algecirista Luis García Tevenet, que se enfrentará este próximo domingo (20:00) al Algeciras, en partido de la 34ª jornada liguera del grupo II de Primera Federación, ya empieza a saber que no seguirá siendo técnico del filial colchonero la próxima temporada. El ex jugador del Atlético de Madrid, Liverpool y de la selección española, Fernando Torres, será el técnico del Atlético de Madrid B en la 2024-2025.

La noticia fue adelantada por el diario AS, y confirmada por otros medios especializados. El club tiene decidido ya ascender a Fernando Torres a la responsabilidad de entrenador del B. El ex jugador asume ahora la dirección técnica del juvenil A colchonero, que milita en División de Honor, en el que lleva tres temporadas. Con este equipo ha conseguido ganar dos ligas, la última de ellas el pasado fin de semana, con un 0-2 frente al Sanse, y disputar una Final Four de la Youth League.

Además ha proyectado la carrera deportiva de jugadores como Pablo Barrios -hoy uno de los habituales en alineaciones de Simeone en el primer equipo-, Iturbe - portero titular en el B y de la selección española Sub-21-, Kostis, El Jebari o Rayane.

Tevenet también ofrece una excelente trayectoria, por cuanto empezó a entrenar al filial atlético cuando este estaba en la Tercera Federación. Ha logrado en tres años dos ascensos y el equipo acaba de conseguir los famosos 45 puntos que aseguran la salvación, una cifra que no confirman la permanencia matemática en estos momentos pero que todos los entrenadores pronostican que no alcanzarán ya los que están en la zona de descenso o cerca de ella.

El ex jugador del Sevilla, Algeciras y del propio Atlético Madrid B, entre otros equipos, tiene contrato hasta final del próximo mes de junio. Se desconoce su futuro, aunque sus opciones pueden pasar por dos caminos, ascender al cuerpo técnico del primer equipo, liderado por Simeone, o seguir progresando en su carrera en otro equipo, contando con su buena trayectoria en la dirección del filial colchonero.