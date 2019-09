La Junta de Andalucía promete agilizar el pago de la deuda a Despierta

Como cada día, las puertas de la Coordinadora Despierta en La Línea se han abierto este lunes para ofrecer el desayuno a las decenas de personas que dependen diariamente de esta ONG para poder comer. Este comienzo de semana tiene una rutina diferente, ya que, tras 30 años de trabajo, sus trabajadores y voluntarios se han visto obligados paralizar parte de sus actividades debido a la voluminosa deuda que la Junta mantiene con la asociación. “Despierta es el hogar de mucha gente que ahora no tiene donde ir”, lamentan.

La Junta Directiva de Despierta ha mantenido hoy en Sevilla una reunión con Rocío Ruiz, consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. En la entrevista, la asociación le ha expuesto el problema de los impagos, de los cuales ya tenía constancia la Administración. Ruiz les ha asegurado que trabaja para lograr una solución.

La consejera, según Despierta, les ha explicado que van a agilizar todos los pagos de los programas que están paralizados y ha insistido en que no terminen con sus actividades. Desde la Coordinadora han expuesto que mientras no se realice, al menos, la mitad del pago correspondiente no podrán volver a abrir ya que la deuda es insostenible.

El pasado 27 de agosto, la Junta realizó un primer pago correspondiente al año 2015, que ascendía a 7.668,84 euros. Esto suponía un 6% del débito total de subvenciones atrasadas, que se estableció en 108.373,92 euros. Con este primer ingreso pudieron paliar un ínfimo porcentaje de la deuda que han ido creando estos meses.

Según explicaron fuentes de la Junta, el retraso en los pagos se debe a que "la gestión ha pasado de la Delegación de Igualdad en la que se encontraba antes al Servicio Andaluz de Salud, lo que requiere una serie de gestiones burocráticas de primer nivel que obligan a retrasar los primeros pagos ya tramitados".

Los trabajadores llevan 8 meses sin cobrar, sobreviviendo gracias a los voluntarios y a que la junta directiva ha sido la que ha pagado los seguros sociales. El principal motivo por el que la asociación han estado trabajando en estas condiciones ha sido las decenas de personas que dependen de Despierta para poder tener un plato de comida cada día.

“Los usuarios vienen aquí y pasan el día. Lavan su ropa, se duchan. Pueden tener una vida, participar en talleres, en terapia, se trata de darles rutina y dignidad”, recuerdan. Durante el 2018 la asociación atendió a más de 6.000 usuarios y diariamente 60 personas comían allí gracias al programa Tu alimento solidario.

Una de las labores más importantes que realizan desde la asociación es la prevención primaria, que queda totalmente paralizada tras este cese. En esta se enmarcaba el programa Haciendo Caminos, mediante el cual se trabajó con diversos centros educativos de La Línea para crear conciencia sobre las drogas y otros hábitos no saludables.

Según la memoria anual de la asociación, casi 900 personas participaron en esta actividad durante el 2018. “La intervención en temas de prevención en colegios e institutos es muy importante y en esta zona que se está rodeada por la lacra del narcotráfico”, afirman.

La Coordinadora no cierra, permanecerá abierta los lunes, miércoles y viernes para atender cuestiones administrativas y labores ajenas a la Junta como el reparto mensual del Banco de Alimentos. En el caso que la deuda fuese saldada, desde Despierta afirman que volverían a ejecutar los programas, aunque tuviesen que empezar de cero.