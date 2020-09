El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha cargado este domingo a través de sus redes sociales contra la diputada linense del PSOE y exalcaldesa de la ciudad, Gemma Araujo, y lo ha hecho horas después de que Europa Sur diese a conocer que Ceuta planea atraer inversiones que puedan salir de Gibraltar una vez el Brexit entre en vigor a finales de 2020.

"Contamos con una diputada linense en el Congreso desde el pasado 24 de febrero. Desde entonces ha participado en 75 intervenciones por su cargo, de las cuales 66 han tenido que ver con Ceuta. Ni una sola, NI UNA, haciendo mención a La Línea, al Brexit o a los trabajadores linenses en Gibraltar. Y ahora esto. En fin, seguiremos trabajando y luchando por nuestra ciudad, aunque le pese a alguno", ha señalado el regidor en su cuenta de Facebook.

Estas palabras vienen motivadas por el Plan de captación de inversiones estratégicas elaborado por la consultora Ayming España, encargado por el Gobierno de Ceuta, que señala que la ciudad autónoma debe aprovechar las ventajas estratégicas del Brexit. La consultora postula que Ceuta puede ser una alternativa de centro logístico y sede de servicios financieros y aseguradoras y el Gobierno ceutí tiene previsto solicitar fondos europeos para atraer a más empresas de juego online.

La respuesta de Gemma Araujo

Gemma Araujo no ha tardado en responder a esas palabras del alcalde linense. "Pregunto por Ceuta porque no tiene diputado en el Congreso y por cercanía me toca a mí, pero estoy a tu disposición para cuando quieras hablar de La Línea”, ha aclarado.

El PSOE linense tampoco ha tardado en salir al paso: "Desde el PSOE de La Línea queremos instar a Juan Franco a que dedique menos tiempo a atacar a la Secretaria General del principal partido de la oposición, y lo utilice en cuestiones tan importantes como informar de la situación de la Covid-19 en la ciudad o la limpieza de los colegios por esta circunstancia".

"Mientras tanto, en La Línea y en Madrid, el PSOE seguirá trabajando para solucionar los problemas de todos y cada uno de los linenses, incluidos los que, según el alcalde, no saben hacer la O con un canuto", han remarcado los socialistas linenses.