Detenido en La Línea por usar un perro peligroso para agredir a su madre

Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional en La Línea tras utilizar un perro de raza potencialmente peligrosa para agredir a su madre con lesiones y heridas producidas por las mordeduras del animal. Las autoridades le consideran presunto autor de un delito de lesiones y malos tratos en el ámbito familiar.

El pasado 22 de julio, agentes en servicio del Grupo de Atención al Ciudadano de la Brigada de Seguridad Ciudadana fueron avisados para que se desplazaran hasta un bar donde se estaba produciendo una reyerta.

Los agentes observaron que, en las inmediaciones del local, una de las víctimas presentaba un fuerte mordisco a la altura de la pierna ocasionado por un perro y motivado por una discusión entre dicha mujer y el dueño del animal, su hijo, según la versión de la Policía. La víctima fue trasladada al Hospital de La Línea para ser asistida por las lesiones graves causadas por la mordedura del animal. El animal no tenía microchip y el dueño no disponía ni de la documentación ni de la licencia de tenencia del can.

Dado el cariz de las actuaciones relatadas por parte de la Unidad de Familia y Mujer adscrita a la Brigada de Policía Judicial, se inició una investigación para esclarecer los hechos, al haber instruido en el mes de marzo un atestado donde el hijo fue investigado como presunto autor de malos tratos producidos hacia la madre.

La víctima manifestó a los agentes de las Unidades de Familia y Mujer (UFAM) que habitualmente discute acaloradamente con su hijo, el cual suele zarandearla y agredirla utilizando al referido perro adiestrado por el mismo para atacar. La mujer manifiestó haber sido agredida por el perro en tres ocasiones, produciéndole este mordeduras que precisaron de tratamiento médico.