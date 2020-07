La Línea de la Concepción ha celebrado este lunes una efeméride muy especial. La ciudad ha alcanzado siglo y medio como municipio independiente en unas circunstancias muy excepcionales. No todos los días se cumplen 150 años, por lo que era pertinente la conmemoración de este hito Entre las medidas de seguridad pertinentes y un aforo reducido debido al coronavirus, la ciudad ha podido celebrar uno de los cumpleaños más especiales. Tras soplar las velas, La Línea mira ahora al futuro y busca "que los próximos 50 años sean de estabilidad, plenitud y éxito", algo que, según el alcalde honorario de la ciudad, Salvador Pagán, solo es posible "con el trabajo cotidiano y el compromiso conjunto de apostar por La Línea de la Concepción".

La historia de La Línea como municipio se remonta a 1870. Fue un 20 de julio, como este lunes, cuando se aprobó su segregación de San Roque y su constitución como un ente independiente que todavía no llevaba el apellido de la Concepción. Este lunes, siglo y medio después de aquella señalada fecha, el pleno extraordinario que ha servido para celebrar el hito constaba de un único punto: la propia conmemoración.

El acto se ha realizado en un Palacio de Congresos linense semivacío por la necesidad de mantener la distancia de seguridad, y ha arrancado precisamente con la lectura del acta de aquella sesión que constituyó el Ayuntamiento por parte del actual alcalde de la ciudad, Juan Franco. Pero la figura más destacada del evento no ha sido la de Franco, sino la de uno de sus predecesores, Salvador Pagán, alcalde honorario de la ciudad y encargado de realizar el discurso conmemorativo de esta celebración que ha tenido la mala fortuna de coincidir en el tiempo con el coronavirus.

Pagán sigue siendo hoy uno de los regidores más representativos que ha tenido la ciudad en las últimas décadas. Alcalde de La Línea en tres mandatos distintos entre 1986 y 1995, ha realizado su intervención ante un auditorio plagado de otras autoridades de la zona, que no se han querido perder esta conmemoración. Entre los asistentes se encontraban la mayor parte de los alcaldes de la comarca; el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo; la presidenta de la Diputación, Irene García; y la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, así como la subdelegada en el Campo de Gibraltar, Eva Pajares. También han estado presentes la reina de la Feria 2019 y toda la Corte Real en unos días en los que, de no ser por el coronavirus, se estaría celebrando la edición 2020.

Durante los más de cuarenta y cinco minutos que ha durado su discurso, el exalcalde ha recordado gran parte de la historia de la ciudad linense, remontándose a sus más primitivos orígenes, incluso anteriores a la construcción de la Línea de Contravalación en el siglo XVIII hasta llegar al presente, sin dejar por el camino a los grandes artífices de que La Línea sea hoy como es ni tampoco los acontecimientos que han marcado más la vida de la ciudad desde que se independizase de San Roque en 1870.

"150 años comparado con el origen de la civilización son muy pocos, pero en contraste, este territorio ha tenido una gran importancia económica, política y social", ha señalado el exregidor, que también ha querido recordar todas las diferentes civilizaciones que alguna vez se asentaron en las cercanías de lo que hoy es La Línea.

Al rememorar la historia linense, Pagán ha dedicado palabras a gran parte de los 76 alcaldes que ha tenido la ciudad a lo largo de su historia, recordando sus hitos y aciertos, incluso de aquellos que fueron sus oponentes durante sus años de dedicación a la política local. "No me cabe duda de que todos han intentado dar lo mejor de sí. No es una plaza fácil", ha señalado al indicar que la longevidad media de los regidores del consistorio en su historia no llega a superar los dos años. También ha tenido tiempo para recordar a muchos de sus ciudadanos más ilustres, como el pintor Cruz Herrera.

El alcalde honorario ha lamentado que "la ciudad siempre ha estado supeditada a las decisiones del Estado y no siempre estas decisiones fueron buenas para los intereses de los linenses". Pagán también ha tenido tiempo en su discurso para referirse a la vecina Gibraltar y a la particular relación que han tenido La Línea y este territorio, que de una forma u otra fue clave en la propia creación de la ciudad.

Entre esas decisiones estatales que han influido en el devenir de la ciudad también se encuentran aquellas relativas a las relaciones con Gibraltar. El antiguo regidor ha recordado cómo, tras el cierre de la frontera en 1969 y la revocación de los permisos de trabajo, "La Línea, incrédula ante los acontecimientos, intenta consolidarse por sí misma", ha señalado. Cuando años después, tras la reapertura de fronteras con Gibraltar en 1982, Pagán pudo pisar suelo gibraltareño se encontró una ciudad "silenciosa y desconfiante" ante la vuelta de los españoles a su territorio después de varios años de cierre y del final de las conversaciones a gritos en la frontera.

Con respecto a Gibraltar, el exalcalde también ha señalado que, a diferencia de los británicos, que siempre han mantenido la misma postura con respecto a Gibraltar, en España ha habido constantes cambios de políticas que han dificultado el entendimiento definitivo de ambas partes. Además, ha agradecido al allí presente Fabián Picardo el trato dado a los trabajadores transfronterizos durante la presente pandemia del coronavirus.

A pesar de no ser linense de nacimiento, Pagán lleva viviendo en la ciudad más de cuatro décadas, casi un tercio de su historia, como él mismo ha remarcado. El exalcalde ha querido también rememorar sus primeras impresiones de la ciudad cuando llegó a ella, allá por 1976. "Nos sorprendió el talante de su gente y fue esa la atadura que nos hizo permanecer en la ciudad", ha comentado sobre los linenses, que siguen siendo hoy sus vecinos. Tras su intervención, se ha producido un largo aplauso, que ha precedido al cierre de un pleno que ha concluido con un grito de "Viva La Línea" por parte de Juan Franco y que ha secundado gran parte del auditorio.

Tras el cierre del pleno, los actos de celebración no se han detenido ahí. Ya fuera del Palacio de Congresos, los responsables municipales y el resto de autoridades presentes se han dirigido a la avenida del Ejército, donde se ha izado una bandera de La Línea, al tiempo que sonaba la música de la banda municipal para dar un carácter más solemne al acto.

Este acto conmemorativo del 150 aniversario de la ciudad se ha cerrado con una visita a la Inmaculada Concepción situada frente al museo Cruz Herrera, a la que se ha realizado una ofrenda floral llevada a cabo por Carmen García, reina de la Feria de La Línea del pasado 2019. Siglo y medio después de tener entidad propia, La Línea de la Concepción busca seguir hacia delante, con el objetivo de poder celebrar otros aniversarios tan señalados con prosperidad y buen estado de salud.