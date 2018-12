Guillermo Ruiz ratifica su marcha del PP y pasa al grupo no adscrito en Jimena

El ex alcalde de Jimena Guillermo Ruiz ha materializado su baja en la militancia del Partido Popular y su paso como concejal no adscrito tanto en el Ayuntamiento jimenato como en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, de la que era vicepresidente. El edil, que hizo públicas sus discrepancias con el Partido Popular del Campo de Gibraltar a través de Europa Sur el pasado octubre, se considera totalmente desvinculado del partido con el que gobernó el municipio entre 2011 y 2015.

Sus roces con el presidente comarcal, Luis Ángel Fernández, y la falta de apoyo de la dirección provincial le llevaron a tomar la decisión. “Hubo un intento por parte de la dirección provincial, con Antonio Sanz, para recuperarme. Antonio Sanz vino incluso a Jimena para tratar de convencerme. Pero la línea que sigue el Partido Popular del Campo de Gibraltar no va a cambiar, por lo que solicité la baja”, explica Ruiz, quien ha notificado la decisión al Ayuntamiento de Jimena con la intención de agotar los escasos cinco meses de mandato en la bancada de los ediles no adscritos. “Mi intención es ir a los plenos. Incluyendo los de la Mancomunidad”, resalta.

Las fricciones entre Ruiz y Fernández surgieron cuando el edil jimenato propuso al presidente comarcal activar una delegación de asuntos agropecuarios para ponerse al frente de ella, recibiendo largas como respuesta. “Donde no me siento cómodo, no estoy. Me estaban anulando y no me sentía conforme, por eso pedí la baja del PP”, apostilla.

Guillermo Ruiz no da carpetazo a su vida política y asegura que ha recibido propuestas de varios partidos para ponerse al frente de una candidatura para las municipales de mayo, aunque sin haber tomado una decisión en firme. “No lo descarto. Si hay inquietudes, un respaldo y un equipo humano compuesto por hombres y mujeres suficiente me lo plantearía. Un equipo de gente seria, porque estoy dispuesto a trabajar por mi pueblo”, recalca.

Las ofertas, sostiene, le han llegado de casi todos los ámbitos políticos en la localidad “desde un sector del PSOE a Ciudadanos y un posible 100x100”, sin que se haya decantado por ninguna. “Estoy en una fase de reflexión. Pero mantengo la inquietud por la política por lo que no descarto ni cierro puertas a un intento de ser útil para el municipio de Jimena”, concluye.