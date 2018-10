Guillermo Ruiz, ex alcalde de Jimena, abandona el PP : "Me siento ninguneado"

Guillermo Ruiz, alcalde de Jimena de la Frontera entre 2011 y 2015, ha abandonado la militancia en el PP por sus desavenencias con el presidente de la Mancomunidad de municipios, Luis Ángel Fernández, y no haber encontrado apoyo en la dirección provincial que encabeza Antonio Sanz.

“Llevaba algún tiempo pensándomelo porque estoy desilusionado. Me siento ninguneado, han incumplido las promesas que me hicieron”, ha declarado a Europa Sur.

Ruiz, actual vicepresidente en la Mancomunidad, concreta que había propuesto a Fernández la puesta en marcha de una delegación de asuntos agropecuarios para ponerse al frente de ella, pero pasados los meses solo ha recibido largas. “Había advertido en varias ocasiones que no estaba a gusto, pero el presidente de la Mancomunidad no me ha hecho caso y Antonio Sanz solo se ha encogido de hombros cuando se lo he comentado”.

El ex regidor jimenato aguarda ahora su cese como vicepresidente de la Mancomunidad -“nunca he cobrado sueldo por este cargo, a diferencia de los otros dos vicepresidentes del PP”, apunta- tiene la intención de mantener el escaño en el órgano comarcal y de pasar al grupo de no adscritos.

Ahora abre un período de reflexión en el que se se volcará en el trabajo que viene realizando en su empresa agropecuaria, aunque no descarta incorporarse nuevamente a la política. De hecho, afirma haber recibido ofertas de varios partidos (PSOE, Ciudadanos y 100x100) para que se incorpore a sus filas con vistas a las elecciones municipales de mayo del año que viene.

El PP, con Ruiz al frente, facilitó en diciembre de 2016 la moción de censura que aupó hasta la alcaldía de Jimena a Francisco Gómez (IU) arrebatándosela a Pascual Collado (PSOE).