Gibraltar prevé recuperar la normalidad en la Verja cuando España restablezca la movilidad, el 8 como pronto

Gibraltar continúa con su plan de desescalada y hoy comienza la fase 3. Esta nueva fase conlleva el relajamiento de ciertas limitaciones, pero tal y como ha recalcado el ministro principal, Fabián Picardo, no supone el fin de la emergencia sanitaria, y las libertades civiles siguen afectadas por algunas restricciones. Entre ellas está la limitación en el paso por la Verja, que no recuperará la normalidad hasta que España no recupere la movilidad entre provincias, como pronto el 8 de junio.

Así lo ha explicado Picardo, quien ha detallado que la previsión es que cuando España restablezca la movilidad dentro de su territorio también se pueda abrir el tránsito normal por la frontera, sujeto hasta ahora a motivos laborales y de causa mayor. Esto podría ocurrir el día 8 para las provincias que estén en fase 3 y como muy tarde el día 21, cuando acabe el estado de alarma, según las previsiones del Gobierno español.

Con la entrada en la fase 3 de la desescalada, finaliza en Gibraltar el estado de Incidente Grave y se desmantela la estructura de mando creada para abordar la crisis de la Covid-19. Esta fase se prolongará hasta el próximo día 16 de junio. Durante la jornada se hoy se publicarán nuevas medidas, pero ya se ha restablecido el transporte público con el indispensable requisito de llevar mascarilla y con limitaciones de aforo. También en esta fase se pueden celebrar ceremonias religiosas y representaciones teatrales, musicales y artísticas sin público (para emisión o grabación).Los restaurantes y cafeterías podrán abrir con un aforo máximo del 50%, siempre que tengan autorización, y los clientes deberán hacer reservas con antelación. Por otro lado, el deporte se podrá realizar con menos restricciones que en la fase anterior.

El acceso con normalidad a las playas está previsto para la fase 4, es decir, a partir del 16 de junio. El ministro principal ha informado de que se ha detectado cierto comportamiento incívico entre algunas personas que no respetan las normas de limpieza. Por este motivo, va a haber un mayor control en las playas.

Según Picardo, se están cumpliendo los objetivos y la planificación desarrollados en el documento Desbloquear el Peñón (Unlock the Rock), por lo que la Autoridad Sanitaria de Gibraltar no ha recomendado detener el proceso de desescalada. Esto permite, por el momento, mantener la fecha prevista del 1 de agosto para completar el desbloqueo.

En cuanto al número de casos de Covid-19 existentes en el Peñón, a día de hoy hay 19 casos activos (dos menos que ayer). Se trata de 12 (-2) residentes en Gibraltar y de 7 (=) trabajadores transfronterizos. Todos los positivos de los últimos días son asintomáticos. Hay 50 personas en autoaislamiento. Esta cifra incluye a autoaislados por inmunodeficiencias o familiares y convivientes de positivos.

Los positivos transfronterizos derivan de este muestreo y están en autoaislamientoen sus casas. Los casos están comunicados a las autoridades sanitarias españolas.

Aunque no hay nuevos casos confirmados y el número de activos se ha reducido en dos, el ministro principal ha indicado que se espera que esta cifra aumente debido al muestreo y el incremento en el número de test que se hacen cada día. De hecho, hoy se empezará a hacer pruebas de anticuerpos a todos los trabajadores de la Autoridad Sanitaria de Gibraltar. Hasta ahora se han realizado 7.644 test, de los que 170 han dado positivo. De ellos, 151 personas se han recuperado ya de la enfermedad.