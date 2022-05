Los bomberos de Gibraltar rescatan a un ciclista que se salió de la carretera y quedó colgando de un árbol

Los bomberos de Gibraltar rescataron este sábado por la tarde a un ciclista, un turista alemán, que quedó colgando de un árbol en una pendiente pronunciada en la cumbre del Peñón tras salirse de la carretera.

Según ha informado la GBC, justo después de la hora del almuerzo, la sala de control de la policía recibió una llamada que avisaba de que un hombre se había salido de una de las carreteras en Upper Rock y estaba colgado de un árbol. Unos diez minutos después, la Policía Real de Gibraltar, el Servicio de Bomberos y Rescate de Gibraltar y el Servicio de Ambulancias llegaron a la zona de Apes Den, donde habitualmente se encuentran los macacos.

Algunos testigos presenciales dijeron que un turista alemán parecía haber perdido el control de su bicicleta antes de aterrizar en el árbol. El hombre fue rescatado y llevado al Hospital de San Bernardo para que fuera revisado, aunque no presentaba heridas graves.

We received a call just after 2pm that a cyclist had fallen in the Upper Rock & was hanging from a tree.@RGPolice, @Official_GFRS & @GAService_ were quickly on scene at the Apes Den.

