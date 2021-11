Huobi: Gibraltar acogerá al gigante de las criptomonedas tras la prohibición en China

Huobi Group, el gigante chino de intercambio de criptomonedas, ha anunciado su traslado a Gibraltar después de que el país asiático declarase ilegales todas las transacciones con estas divisas digitales que "ponen en grave peligro la seguridad de los activos de las personas".

La plataforma de comercio de Bitcoin y Ethereum líder en el mundo, según se define en su página web, anunció esta semana que el traslado de su negocio de comercio al contado a la plataforma regulada de Gibraltar se producirá en un proceso por etapas, con el apoyo y la aprobación del Ministerio de Finanzas y Digital del Gobierno gibraltareño.

La Comisión de Servicios Financieros del Peñón (GSFC) ha dado luz verde ya al inicio de esta migración, después de que Huobi Technology se convirtiera en 2018 en un proveedor de servicios DLT (una base de datos que gestionan varios participantes y no está centralizada) totalmente autorizada y regulada en la Roca.

Según ha explicado la empresa, el Gobierno de Fabián Picardo ha tenido como objetivo "proporcionar los estándares más altos posibles para los intercambios de activos virtuales regulados y ha acogido con satisfacción la migración del intercambio al contado de Huobi Global a su plataforma regulada en Gibraltar".

Según la prensa especializada, Huobi fue el primer exchange en anunciar que se retiraría de China debido a la persistente negativa de su gobierno a levantar la prohibición de Bitcoin. El 24 de septiembre, el mayor intercambiador de criptomonedas de China celebró una reunión de accionistas, que decidieron por unanimidad abandonar el país asiático tras cancelar todas sus operaciones.

Poco antes, diez autoridades chinas, incluido el Ministerio de Seguridad Pública y el Tribunal Popular Supremo, así como el principal banco del país, anunciaron una prohibición total del trading de criptomonedas. "Las criptomonedas no tienen el mismo estatus que la moneda legal. Las monedas virtuales como bitcoin, ether y tether son emitidas por autoridades no monetarias, utilizando tecnología de encriptación y cuentas distribuidas o tecnologías similares, y solo existen en formato digital. No son legales y no deben ni pueden ser utilizadas como moneda de uso en circulación", explicó en un comunicado el Banco Central Chino.

El cofundador de Huobi Group, Du Jun, afirmó que la mudanza "marca un hito clave en los esfuerzos de expansión global" de la empresa. "La industria global de las criptomonedas se está moviendo hacia un crecimiento compatible y reconocemos la necesidad de alinear nuestro negocio con esta tendencia. Gibraltar tiene mucho potencial porque su mercado es un centro internacional de servicios financieros reconocido a nivel mundial", recalcó.

En junio de 2019, Albert Ísola, el ministro de Comercio de Gibraltar, se reunió con Leon Li, fundador y consejero delegado de Huobi Group, durante una visita a Pekín. En septiembre, la Universidad de Gibraltar y la Huobi University, filial educativa de Huobi Group especializada en tecnología y aplicaciones Blockchain, firmaron un Memorando de Entendimiento para el desarrollo de iniciativas de formación e investigación en la materia.

En 2014, Gibraltar permitió una iniciativa del sector privado para que un equipo de expertos estudiara el mercado de las criptomonedas. Cuando en 2017 tomó impulso Bitcoin, el Gobierno conformó un grupo especializado en estas divisas digitales. Querían determinar si se ajustaban al perfil de riesgo de la jurisdicción, si eran seguras y si resultaba beneficioso participar en ellas. En octubre se publicó el primer marco legal, que entró en vigor en enero de 2018. Alrededor de 15 empresas han solicitado licencias desde entonces.

Aquellas que emplean el DLT pueden solicitar una autorización. Cuesta 2.000 libras esterlinas solo la solicitud de evaluación de la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar, que incluye un examen de la naturaleza y complejidad del modelo de negocio y una respuesta acerca del mismo con información sobre la concesión de licencias y los documentos para la solicitud.

El GFSC establece que el futuro propietario de un negocio criptográfico debe "llevar a cabo su negocio en el marco de la ley, de forma honesta y con buena fe; tener en cuenta los intereses de todos sus clientes, evitando información falsa y engañosa; disponer de recursos financieros y no financieros suficientes; tener capacidad de emprendimiento, teniendo en cuenta los posibles riesgos para empresa y clientes; contar con mecanismos de protección de activos modernos y fiables; disponer de experiencia y mecanismos para una gestión empresarial eficaz; garantizar la seguridad del sistema y los protocolos de acceso; disponer de sistemas modernos para detectar y prevenir los riesgos de los delitos financieros, incluidos el blanqueo de dinero y la financiación ilícita de grupos terroristas y tener un sistema de suministro sostenible, y contar con mecanismos de reserva para establecer el orden y la capacidad de pago de la actividad empresarial".

Los titulares de licencias están obligados a pagar una tarifa fija de 10.000 libras esterlinas cada año. Trabajar sin licencia está tipificado como delito y conlleva una multa de hasta 10.000 libras esterlinas.

En 2018, el Banco de España identificó una veintena de iniciativas de ofertas iniciales de criptomonedas (ICO, por sus siglas en inglés) que operaban en España desde Gibraltar, Suiza, Singapur y Estonia de la mano de promotores españoles.