La presión de Aduanas acelera la regularización de los coches con matrícula de Gibraltar de residentes en España

La Agencia Tributaria ha regularizado en lo que va de 2021 un total de 74 vehículos matriculados en Gibraltar de residentes en España. Esta cantidad se une a los 165 a los que Hacienda requirió en 2020 que abonaran los aranceles y pagaran el IVA para que cambiasen su placa por una española.

Durante las últimas semanas han llegado quejas al Gobierno de Gibraltar porque las autoridades españolas están reteniendo vehículos matriculados en el Peñón y se les obliga a pagar aranceles y el IVA. Estas intervenciones, que se suceden desde abril del año pasado, se deben a que cualquier persona que resida oficialmente en España no puede poseer un vehículo matriculado en Gibraltar y viceversa, un residente en Gibraltar no puede poseer un vehículo matriculado en España.

La retención se realiza a los ciudadanos que constan como residentes en España y que tienen a su nombre un vehículo matriculado en Gibraltar, sin que conste su importación. Se trata de una retención en garantía del pago del arancel y el IVA que corresponde a los vehículos importados.

Según han informado a Europa Sur fuentes de la Agencia Tributaria, este incremento en el número de vehículos intervenidos se debe a la crisis sanitaria: "Los propios conductores se identifican como residentes en España para justificar su movilidad y el número de vehículos que entra es sensiblemente inferior al de períodos de normalidad, lo que permite una mayor comprobación de los requisitos", indica un portavoz de Hacienda.

Las retenciones de vehículos para que regularicen su situación se llevan a cabo en los controles que realiza Aduanas para comprobar el "derecho al uso del régimen de importación temporal con exención total de derechos de importación de los vehículos que entran por la Verja", que por regla general se aplica a las personas que tienen residencia oficial en el Peñón.

Para poder disfrutar de esta exención, informa Aduanas, se exigen dos requisitos. El primero es que los vehículos estén matriculados fuera del territorio aduanero de la Unión Europa a nombre de una persona también establecida fuera de dicho territorio o, cuando los vehículos no estén matriculados y pertenezcan a un residente fuera de la UE. El segundo requisito es que el vehículo sea utilizado por una persona establecida fuera del territorio aduanero de la Unión, salvo determinados supuestos en los que las personas físicas con residencia habitual dentro de la UE pueden gozar de la exención.

"Si se cumplen estos dos requisitos, se aplica el régimen de importación temporal con exención total, que es lo habitual", indica la Agencia Tributaria. De esta manera, a las personas con residencia oficial en España que posean vehículos matriculados en el Peñón no se les aplica esta exención.

La Agencia Tributaria recuerda que para estos casos inició un procedimiento sancionador por "incumplimiento de las condiciones del régimen" (cuando el vehículo es utilizado por una persona establecida en el territorio aduanero de la Unión, pero matriculado fuera del mismo a nombre de una persona establecida también fuera del territorio aduanero de la Unión). En estos casos, Hacienda procede a "liquidar los derechos de importación y el IVA" en los casos que están sufriendo muchos conductores gibraltareños: "cuando el vehículo está matriculado fuera del territorio aduanero de la Unión Europea a nombre de una persona establecida en el mismo".

La Agencia Tributaria tiene en cuenta para la consideración de residencia habitual el pasaporte, el documento de identidad o cualquier otro medio de prueba admitido en derecho, además de los datos identificativos y censales disponibles en sus bases de datos ("Identificación de contribuyentes" y "Consulta del Padrón del INE").

Reacción del Gobierno de Gibraltar

El Ejecutivo que encabeza Fabián Picardo ha confirmado que esta situación no está relacionada con la salida de Gibraltar de la Unión Europea, sino que se trata de un procedimiento aduanero en virtud de las normas de la Unión Europea relativas a la importación del vehículo y a la situación de residencia del propietario. De esta manera, hay un breve periodo de transición tras la compra en el que hay que regularizar la matriculación del vehículo o el estatus de residencia del propietario: "No hace falta decir que no es posible ser oficialmente residente en España y en Gibraltar al mismo tiempo. Esto nunca ha sido posible", ha resaltado el Gobierno gibraltareño.

"El propósito de estas normas es fiscal y está relacionado con el pago de los aranceles de importación y el IVA sobre el vehículo por parte de una persona a la que se considera residente principalmente en España. Es importante tener en cuenta que las cámaras del Reconocimiento Automático de Matrículas están instaladas tanto en el lado gibraltareño como en el español de la frontera y que esto proporciona datos sobre la frecuencia con la que un vehículo cruza de un lado a otro", indica el Ejecutivo del Peñón.

El Ejecutivo gibraltareño aconseja a los afectados que se aseguraren de que tienen documentados tanto la residencia en Gibraltar como el abandono de la residencia en España, y que esté establecida exclusivamente en Gibraltar. "La residencia en un país no refuta automáticamente la residencia en otro. Por ejemplo, en la mayoría de los casos la residencia fiscal se establece después de haber residido allí durante 180 días, cuando hay 365 días en un año normal".