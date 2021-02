Gibraltar tilda el vertido de "revés importante" y afirma que "tardará tiempo en recuperarse"

El Gobierno de Gibraltar afirma que el vertido de petróleo que afectó el viernes por la mañana a la Bahía supone "un revés importante" del que "llevará tiempo recuperarse".

Así lo ha explcado el ministro de Medio Ambiente, John Cortés, confesó que le “entristece enormemente este incidente". "Son raros en nuestras aguas, de hecho no hemos tenido ninguno como éste en los nueve años que llevo de ministro, aunque sí ha habido varios en otros lugares de la bahía, pero tienen un gran coste medioambiental. En los últimos diez años, la vida marina de nuestro puerto había recuperado fuerza y se estaba convirtiendo en una zona clave para la vida marina. Se trata de un revés importante que estamos siguiendo de cerca y nos esforzamos por minimizar el impacto en la medida de lo posible. Pero llevará tiempo recuperarse y seguiré haciendo todo lo posible para garantizar que este tipo de accidentes no se repitan en el futuro”.

La Autoridad Portuaria de Gibraltar (GPA, por sus siglas en inglés), junto con otros organismos, ha continuado este sábado con la operación de limpieza del vertido. La GPA se ha centrado en redistribuir los activos para combatir el petróleo que se encuentra principalmente en el puerto interior. El objetivo principal es recoger todo el combustible que flota libremente y posteriormente comenzar con la limpieza de todos los revestimientos, muros de muelle y bienes dañados por este derrame.

La GPA afirma que está haciendo frente al incidente utilizando todos los medios disponibles, que incluyen, además de los propios, contratistas privados y medios del Departamento de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Cambio Climático y Patrimonio.

El capitán del Puerto, Manuel Tirado, ha garantizado que “se está haciendo todo lo posible para asegurar que las aguas de los alrededores de nuestro puerto y de la costa se limpien lo antes posible. El buque será retenido hasta que nos aseguremos de que asumen toda la responsabilidad por el incidente”.

El ministro del Puerto, Vijay Daryanani, relató que salió a la Bahía junto a Tirado. "Me ha impresionado la magnitud de la operación en curso y estoy satisfecho con los esfuerzos que la Autoridad Portuaria y otros organismos están realizando para garantizar que nuestras aguas vuelvan al estado en que se encontraban antes de que ocurriera esto. Afortunadamente, este tipo de incidentes no ocurren a menudo, pero cuando lo hacen, es tranquilizador ver que tenemos todos los protocolos y procedimientos en marcha para garantizar una respuesta rápida. Me gustaría dar las gracias a todos los implicados por hacer todo lo posible para minimizar el impacto de este desafortunado incidente”.