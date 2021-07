El coronavirus sigue activo en Gibraltar con once nuevos contagios. De estos once casos, nueve son de residentes vacunados de una franja de edad que va desde los 20 a 60 años. Los dos contagios restantes pertenecen a dos residentes no vacunados de 40 a 45 años.

El número de contagios de Covid-19 desde el comienzo de la pandemia en Gibraltar asciende a los 4.403. De ellos, 51 son casos activos en estos momentos, con un predominio de la variante delta entre aquellos en los que se conocer la cepa. A 27 residentes se les ha identificado la variante delta (india), así como a un visitante, y dos alfa (británica) en residentes de la Roca. El resto está pendiente de los resultados de los análisis.

Un total 176 personas se encuentran actualmente en autoaislamiento, incluyendo aquellos que padecen inmunodeficiencias o familiares y los convivientes de positivos. Solo hay una persona hospitalizada.