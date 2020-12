Lo que el Brexit cambiará en la Verja de Gibraltar después de Fin de Año

Queda justo un mes para que finalice el periodo de transición que empezó a contar cuando, el pasado mes de enero, Reino Unido arrastró a Gibraltar fuera de la Unión Europea. Cuando los campogibraltareños se estén comiendo las uvas el próximo 31, la Verja volverá a cambiar su estatus para dividir dos territorios con leyes y normas diferentes cuyos ciudadanos están, sin embargo, llamados a convivir a diario.

Hace 4 años, 5 meses, y 7 días que los del Peñón -aunque votaron a favor de quedarse- sabían que ese día iba a llegar. De momento, pese al tiempo transcurrido, no existe un Acuerdo de Retirada. El Gobierno de Gibraltar ha perfilado durante los últimos meses los cambios más sustanciales a través de unas notas técnicas dirigidas a sus ciudadanos. Este es el paisaje que dibujan si se produce el peor de los escenarios.

Paso en la Verja

La Verja se considera una frontera exterior del Espacio Schengen, del que no forman parte Gibraltar ni Reino Unido, pero sí España. Las autoridades españolas deben realizar "controles sistemáticos" a los ciudadanos de la UE y "controles exhaustivos" a los nacionales de terceros países. Los gibraltareños pasarán en un mes del primer grupo al segundo. También realiza España controles aduaneros de las personas que cruzan el paso fronterizo porque Gibraltar está fuera de la Unión Aduanera.

Al perder la ciudadanía de la UE, los llanitos entrarán en La Línea como nacionales de terceros países, lo que en virtud del Acuerdo de Schengen implica que deberán obtener un visado. Podrían quedar exentos de este requisito si hay un acuerdo entre Reino Unido y la UE. Además, podrán permanecer en España solo 90 días en cualquier período de 180 días. El control se realizará con el sellado del pasaporte. España puede realizar investigaciones para verificar que los que cruzan pueden justificar el propósito y las condiciones de la estancia prevista en el Espacio Schengen y que disponen de medios de subsistencia suficientes.

En el futuro también deberán estar en posesión de autorizaciones de viaje concedidas con arreglo al sistema ETIAS de la Unión Europea, que se prevé que comience a funcionar en 2022. Estos permisos son válidos durante 3 años mediante el pago de una tasa de 7 euros. España podrá realizar algunas exenciones si lo cree necesario para mantener la fluidez en la Verja. Entre las soluciones previstas está que las personas que residen en Gibraltar estén exentas de la obligación de presentar la documentación al cruzar la frontera y que se siga reconociendo la tarjeta de identidad de Gibraltar como documento de viaje válido.

El Gobierno de Gibraltar entiende que “en el peor de los casos, los ciudadanos deberían prepararse para largas demoras que serían inevitables al cruzar la frontera en cualquier dirección”.

Movimiento de mercancías

Gibraltar ya está considerado como un país tercero a los efectos de todo el comercio de bienes con la UE porque no forma parte de la Unión Aduanera, que sí abandonará Reino Unido. Es decir, no habrá cambios sobre los productos que procedan de Europa, pero sí se verán afectados los que lleguen al Peñón desde Reino Unido a través del territorio aduanero de la UE. Los de origen animal tendrán que autorizarse -la entrada y la salida- en un puesto de control fronterizo (BCP). El más cercano a la Roca es el de Algeciras, lo que significa que tendrían que viajar en barco al Peñón. Gibraltar ya ha probado un servicio regular por la Bahía par tal fin. Los de origen vegetal, acompañados del correspondiente certificado fitosanitario, requerirán lo mismo pero solo para entrar en la UE. Luego podrían transitar hasta la Aduana de La Línea y pasar sin problemas. Como último recurso, Gibraltar podría transportar los productos afectados directamente desde el Reino Unido sin transitar por el territorio aduanero de la UE. En cuanto a los medicamentos, no habrá cambios.

Aviación

Gibraltar no tiene vuelos a la Unión Europea, solo a Reino Unido y a Marruecos. Dentro de un mes el marco de la legislación que los rige cambiará de la de la UE a la que dictan los convenios y acuerdos internacionales. Los servicios aéreos entre Gibraltar y el Reino Unido se consideran vuelos nacionales. En virtud del Acuerdo Relativo al Tránsito de los Servicios Aéreos Internacionales, firmado en Chicago el 7 de diciembre de 1944, los vuelos continuarán como hasta ahora e, incluso, podrán ser desviados a los aeropuertos españoles. El Reglamento de Seguridad de la Unión Europea se mantendrá en la legislación de Gibraltar. También, los derechos de los pasajeros. Además, Reino Unido ha negociado un acuerdo de servicios aéreos con Marruecos que entrará en vigor el uno de enero de 2021.

Servicios financieros

En 2019, Reino Unido creó dos Disposiciones Legislativas que garantizarán que los tratamientos regulatorios existentes en relación con Gibraltar seguirán funcionando de manera efectiva en la legislación británica después del 31 de diciembre de 2020. Londres tiene un compromiso de preservar el acceso a su mercado para las empresas de servicios financieros gibraltareños de forma permanente en un futuro. La legislación llanita también preservará los acuerdos de acceso recíproco a su mercado con Reino Unido.

Las empresas de servicios financieros con licencia de Gibraltar y de Reino Unido perderán los derechos de pasaporte europeos al pasar a ser compañías de un país tercero en lo que se refiere a la implementación y aplicación de la legislación de la UE. Las empresas del Espacio Económico Europeo (EEE) que operen en el Peñón pasarán a estar sujetas al mismo régimen de supervisión que Gibraltar ya aplica a otros países terceros. Este marco legislativo existente otorga poderes para una amplia cooperación con las autoridades reguladoras a escala mundial.

Para abordar la pérdida de derechos de pasaporte de la UE para las empresas autorizadas del EEE que operan en Gibraltar, el Régimen de Permisos Temporales permitirá que tengan acceso continuado al mercado de Gibraltar durante un periodo de tiempo limitado. Para aquellas que quieran mantener su negocio de Gibraltar de forma permanente, proporcionará tiempo suficiente para que soliciten una autorización plena a la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar.

Conducción

Si no se alcanza un acuerdo, los conductores de Gibraltar requerirán un Permiso Internacional, además de su licencia de conducción local, para conducir en Europa. El tipo de carnet necesario dependerá del país en el que se vaya a conducir. Por ejemplo, el que permite hacerlo por España (IDP 1949) es válido por un año. El que faculta para llevar un vehículo por Portugal (IDP 1968) tiene 3 años de validez. Todos cuestan 6 libras. La intención del Gobierno de Gibraltar es la de continuar reconociendo los permisos de conducción emitidos por Estados Miembros de la UE pero podría revisar esta política en función de los acuerdos recíprocos que se alcancen con cada país individual. Los vehículos gibraltareños deberán llevar una pegativa GBZ en la parte trasera. Será necesario contar también con una Tarjeta Verde de seguros de vehículos. Si, después del uno de enero de 2021, un gibraltareño traslada su residencia a un país europeo, es posible que deba volver a pasar un examen de conducción.

Mascotas

No se prevén cambios. Los animales de compañía que entren desde España a Gibraltar durante un desplazamiento no comercial continuarán estando exentos de controles oficiales en los Puestos de Control Fronterizo y los propietarios podrán continuar introduciendo a sus mascotas en España por La Línea. Las autoridades españolas podrían solicitar a los propietarios de perros, gatos o hurones que presenten estos requisitos: un transpondedor o tatuaje claramente legible aplicado antes del 3 de julio de 2011; la vacunación antirrábica y otras medidas específicas para enfermedades o infecciones y un Pasaporte de Mascota válido correctamente completado y emitido por un veterinario. El número máximo de animales de compañía que podrán acompañar al propietario no podrá exceder de cinco durante un único desplazamiento no comercial a menos que se proporcionen pruebas documentales que demuestren que van a entrenarse o participar en competiciones, exhibiciones o eventos deportivos.

Alimentos

Sin acuerdo no será posible pasar a España por la Verja cualquier cantidad de carne, leche, alimento para mascotas o productos. Tampoco productos animales concretos, como miel, ostras vivas, mejillones o caracoles vivos, salvo que el total combinado no supere los dos kilos por persona. La cuestión es que todos estos productos deben entrar en la UE por un Puesto de Control Fronterizo y en La Línea no lo hay. Tampoco podrán pasar los productos pesqueros (incluyendo pescado fresco no eviscerado, seco, cocinado, curado o ahumado y ciertos tipos de mariscos, como gambas, langostas, mejillones y ostras muertas) a menos que el peso no exceda, por persona, de los 20 kilos. Hay otros tipos de alimentos con los que sí se podrá cruzar la frontera, como pan, pasteles, dulces, chocolates, pasta y tallarines, por ejemplo.

Ciudadanos de la UE residentes en Gibraltar

Los residentes del EEE pueden seguir viviendo y trabajando en Gibraltar con arreglo a las mismas condiciones de fondo y con los mismos derechos comunitarios que ahora. El régimen se basará en la tarjeta azul de registro civil que emite el Gobierno para todos ellos y que ya no se emitirá a partir del 31 de enero. Sí renovará las que ya hay. Los que no tengan tarjeta azul y quieran vivir en el Peñón tendrán que sacarse una tarjeta verde de registro civil como las que actualmente se emiten a personas de todas las demás nacionalidades. Los ciudadanos británicos (incluidos los gibraltareños) que estén ejerciendo sus derechos de residencia comunitarios en un Estado miembro de la UE (incluyendo España), en un Estado del EEE o en Suiza el 31 de diciembre de 2020 también podrán preservar esos derechos comunitarios con arreglo al Acuerdo de Retirada.

Trabajadores transfronterizos

España, Reino Unido y Gibraltar han acordado el procedimiento para que los 15.000 trabajadores transfronterizos en el Peñón, de los que casi 10.000 son españoles, puedan hacer efectivos sus derechos a partir del uno de enero de 2021. Continuarán teniendo los mismos derechos laborales basados en la normativa comunitaria de los que actualmente disfrutan. Esto incluye derecho a la no discriminación, derecho a emprender una actividad en Gibraltar y derecho a ventajas sociales y fiscales, por ejemplo, beneficios por desempleo.

Se consideran trabajadores transfronterizos los ciudadanos de la UE, EEE o Suiza, no residentes en Gibraltar; que tengan un contrato de empleo en Gibraltar o sea autónomo que desempeñe legalmente una actividad en el Peñón. Esto es que el centro de interés de sus actividades se encuentre en Gibraltar y se vea sujeto a la legislación sobre seguridad social de la Roca. También personas con incapacidad temporal para trabajar como resultado de enfermedad o accidente, embarazo o parto, en situación de desempleo involuntario debidamente registrada tras haber estado empleado en Gibraltar durante al menos un año, en situación de desempleo voluntario debidamente registrada tras haber estado empleado en Gibraltar durante menos de un año (solo retendrán su condición de trabajador transfronterizo cubierto por el Acuerdo de Retirada durante un máximo de 6 meses) o las que han iniciado formación vocacional.

Los trabajadores transfronterizos deberán asegurarse de estar correctamente registrados con el Departamento de Empleo y la Agencia Tributaria de Gibraltar. También preservan los derechos comunitarios con los que actualmente cuentan los ciudadanos británicos, incluyendo gibraltareños, que trabajan en España como trabajadores transfronterizos.

Seguro médico privado

Los gibraltareños deberán asegurarse de contar con un seguro de viaje apropiado con cobertura médica si tienen intención de viajar a cualquier Estado Miembro de la UE, incluyendo España. El reconocimiento recíproco de las tarjetas sanitarias europeas y los mecanismos administrativos para la provisión de atención sanitaria en la UE no puede está garantizado para ningún británico. La Autoridad Sanitaria de Gibraltar ya ha formalizado acuerdos individuales con clínicas privadas españolas para permitir la derivación continuada de pacientes gibraltareños para recibir el tratamiento planeado cuando así sea necesario.

Itinerancia móvil

La itinerancia libre de recargos, actualmente garantizada en virtud del derecho comunitario hasta el 31 de diciembre de 2020, dejará de estar asegurada a partir del uno de enero de 2021 para los clientes de proveedores de red móvil de Gibraltar cuando viajen a Europa. Los proveedores de red móvil de Gibraltar podrán realizar o renovar acuerdos privados y comerciales con proveedores establecidos en la UE para ofrecer tarifas sin sobrecoste. Los clientes de Gibtelecom no deberían verse sujetos a ningún tipo de recargos adicionales.

Protección de datos

Gibraltar mantendrá, para los propósitos de su legislación local, las leyes de protección de datos de la UE incluyendo el Reglamento 2016/679. También Reino Unido. Se garantiza además la continuidad del libre flujo de datos personales entre ambos y en ambas direcciones. Gibraltar ha promulgado legislación que confirma que considera que la UE cuenta con un adecuado régimen de protección de datos. Esto permitirá a las entidades establecidas en la Roca transferir datos a los Estados Miembros tras el 31 de diciembre de 2020. Para transferir datos de la UE a Gibraltar, las entidades deberán asegurarse de que se hace sobre la base de las Cláusulas Contractuales Tipo, las Normas Corporativas Vinculantes o los Códigos de Conducta o Certificaciones, siempre que dichas transferencias estén sustentadas por compromisos vinculantes y ejecutables por parte de la entidad que reciba los datos en Gibraltar.