Gibraltar avisa de que varios alimentos no podrán entrar en España si hay un Brexit duro

El Gobierno de Gibraltar ha advertido de que, en el caso de que no se alcance un acuerdo sobre la futura relación entre el Peñón y la Unión Europea (UE), dejará de ser posible cruzar hacia La Línea con ciertos alimentos a partir del próximo 1 de enero, una vez finalizado el periodo de transición del Brexit.

En una nota técnica hecha pública este lunes, el Ejecutivo especifica que la medida afectará a la carne, la leche, los alimentos para mascotas y los productos pesqueros, que no podrán acceder a la Unión Europea y, por lo tanto, a España. "Esto también incluye remesas personales de productos animales concretos, como miel, ostras vivas, mejillones o caracoles vivos, salvo que el total combinado no supere 2 kilos por persona", se lee en la nota. Los detalles de las nuevas disposiciones que se aplicarían han sido establecidos por la normativa comunitaria y han sido resumidos por el Gobierno en su más reciente guía para ciudadanos y empresas.

Hay otros tipos de alimentos con los que sí se podrá cruzar la frontera, como pan, pasteles, dulces, chocolates, pasta y tallarines, por ejemplo.

El Reino Unido arrastró a Gibraltar fuera de la UE en enero. Hasta el 31 de diciembre continúan en un periodo de transición para buscar una salida ordenada. "Una vez llegados a esa fecha, o bien se habrá alcanzado un acuerdo sobre nuestra futura relación con la UE, incluyendo su Estado Miembro más cercano, España, o no se habrá producido un acuerdo. El Gobierno desea clarificar que está trabajando muy duro para obtener un acuerdo. Sin embargo, existe una serie de líneas rojas clave que no estamos dispuestos a cruzar", explica en una nota de prensa, en la que insiste en que a partir del nuevo año, "ciertos procesos y procedimientos serán, inevitablemente, más difíciles, engorrosos y burocráticos".

La legislación aduanera de la UE restringe el movimiento de ciertas categorías de productos originarios de terceros países a la hora de cruzar las fronteras. Dichas restricciones se aplican en el punto de entrada al territorio aduanero de la UE. Este sería el caso incluso cuando tales productos estuviesen destinados al consumo o uso personal.

Si hay un Brexit sin acuerdo, a través de La Línea no podrán pasar a España cualquier cantidad de carne o leche y sus derivado. Tampoco la leche infantil en polvo, alimentos para bebés o especiales requeridos por razones médicas, a menos que la cantidad combinada no supere el límite de peso de 2 kilos por persona y el producto no requiera refrigeración antes del consumo; vaya envuelto y sea una marca registrada y el envoltorio no haya sido abierto a menos que se encuentre en uso. Lo mismo para la comida para mascotas. Tampoco el pescado fresco, seco, cocinado, curado o ahumado y ciertos tipos de mariscos, como gambas, langostas, mejillones muertos y ostras muertas) a menos que haya sido eviscerado, el peso de los productos o el peso de un pescado, cualquiera que sea el mayor peso, no exceda, por persona, los 20 kilos. Tampoco productos animales específicos como miel, ostras vivas, mejillones y caracoles vivos a menos que su cantidad combinada no exceda de 2 kilos porpersona.