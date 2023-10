El BAM 'Rayo P-42' de la Armada Española navega en aguas cercanas a Gibraltar

El Buque de Acción Marítima (BAM) Rayo P-42 de la Armada Española ha patrullado este miércoles por la tarde en aguas junto a Gibraltar, en la zona de Levente, donde ha sido seguido por el buque HMS Dagger de la Royal Navy.

El observador del Estrecho Michael J. Sánchez ha publicado en su cuenta de X (antes Twitter) un post sin imágenes para informar de lo que los gibraltareños consideran una "incursión" en aguas territoriales británicas de Gibraltar.

La navegación de este patrullero español se suma a la efectuada el martes por la embarcación de la Guardia Civil Río Sil, con base en Algeciras, que patrulló cerca del puerto de North Mole, donde ha sido seguido por una semirrígida de la Royal Navy.

⚠️ INCURSION Spanish Navy OPV Rayo P42 off Eastside #Gibraltar duly escorted out of BGTWs by HMS Dagger of @RNGibSqn @MODGibraltar @FCDOGovUK @Convent_Gib @GBCNewsroom @GibChronicle #OPWest