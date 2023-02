Montero afirma que ya no hay diálogo con la ministra Llop por el 'sólo sí es sí'

La ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguró que no se está negociando en el seno del Gobierno de coalición la reforma de la ley del sólo sí es sí y reconoció que no ha hablado con la ministra de Justicia, Pilar Llop, desde hace días.

"Deseo volver a negociar cuanto antes porque hay margen de acuerdo", dijo la ministra en la Cadena Ser tras destacar que ella no fue la que se "levantó de la mesa, ya" que quiere una "respuesta unitaria para la víctimas y para la sociedad".

Desde que el pasado martes la titular de Justicia aseguró que era "muy sencillo probar la violencia, basta con una pequeña herida", Montero no ha hablado con ella: "Ni en el Consejo de Ministros" a pesar de que "la relación entre los socios hace que tengamos comunicación permanente, pero desde ese momento no he hablado con la ministra", precisó. "Deseo que volvamos a negociar cuanto antes para dar una respuesta unitaria a las víctimas y a la sociedad", insistió la ministra de Igualdad, quien cree que "hay muchas posibilidades" de conseguir una respuesta unitaria.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, urgieron a llegar a un acuerdo sobre la ley del sólo sí es sí y a dejar de hacer ruido con declaraciones de uno y otro lado que no "ayudan en nada" y pueden perjudicar más a las víctimas.

Es lo que trasladó el portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, donde insistió en pedir una solución para zanjar este problema y acabar con la polémica que se está generando y que "seguramente está añadiendo sufrimiento a las victimas".