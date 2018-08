El Gobierno apoyará a las comunidades en el reparto de 8.000 menores extranjeros

La secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, ha explicado la intención del Gobierno de coordinar el reparto de los más de 8.000 menores extranjeros no acompañados (menas) con las Comunidades Autónomas, a las que apoyará con el Fondo de Integración que volverá a dotar en las cuentas de 2019.

"A 31 de julio, hay más de 8.000 menores extranjeros no acompañados, principalmente en Andalucía, País Vasco, Cataluña y Melilla", ha cuantificado en declaraciones en RNE Rumí, quien ha recordado la competencia de las comunidades en la tutela de los menores y el compromiso del Gobierno en la defensa del "interés superior del menor".

Gobierno y Comunidades Autónomas se citan esta tarde en la Conferencia Sectorial de Migración, que no se reunía desde 2015, para abordar este asunto, junto a las políticas puestas en marcha para atender las llegadas de migrantes.

"Es un problema que nos preocupa porque son menores, independientemente de que sean inmigrantes", ha dicho Rumí, quien ha explicado que, desde el ámbito de las políticas de familia de su ministerio, están dispuestos a coordinar esa solidaridad entre regiones.

La responsable de Migraciones ha destacado que "la solidaridad no se impone", sino que tiene que ser "voluntaria y espontánea", y ha señalado que el Fondo de Integración, que recuperará el Gobierno de Pedro Sánchez en los presupuestos de 2019, tendrá en cuenta "el número de menores de cada Comunidad Autónoma".

Rumí ha censurado que el anterior Ejecutivo aplicara "la estrategia deliberada de mirar para otro lado y dejar pasar la situación" y que ahora se intente utilizar para la "confrontación política y para sacar crédito electoral".

"España no es racista, pero no se puede apelar a los peores sentimientos de cada uno con informaciones negativas o que no se ajustan a la realidad", ha señalado la secretaria de Estado, quien ha recordado que España tiene el 8,8 % de personas extranjeras de una población de 47 millones, "que contradice la declaración de que tenemos un número desorbitado" de migrantes.