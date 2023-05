"Queremos que los problemas de Algeciras se aborden desde las barriadas"

Rafael Fenoy Rico es el candidato de Adelante Andalucía a la alcaldía de Algeciras. En su discurso repite con frecuencia los conceptos de participación ciudadana, cercanía a través de la puesta en marcha de oficinas municipales de barriada, la soberanía del Ayuntamiento en temas esenciales como el agua, la energía, el transporte y la vivienda, así como la importancia de las auditorias y la inspección. La entrevista, sentado en la terraza del bar Limbo, se le queda corta. Dice que no ha tocado muchos temas, pero da una tarjeta de visita con un código QR que permite contactar directamente con el partido.

-Por ubicar al personal, algo confuso tras la fragmentación del bloque de izquierdas, ¿qué es Adelante Andalucía?

-Nuestras raíces están en el 15-M. Es la consecuencia de una descomposición en el seno de Podemos. Sin embargo, yo no me ubico en ninguna organización política y en esta candidatura voy como independiente. Asumo los planteamientos de Adelante Andalucía porque me siento vinculado con las actuales personas que forman el partido y su ideario, cimentado en un componente anticapitalista y andalucista. Seguimos la senda del primer andalucismo, es decir, Andalucía, España y la humanidad. El orden es ése.

-El día en que presentaron la candidatura, usted dijo que su objetivo fundamental era llevar el Ayuntamiento a las "barriadas trabajadoras" de Algeciras. ¿Qué barriadas son esas? Y, por comparación, ¿qué barriadas son las no trabajadoras?

-Trabajadoras son todas. Entendemos que a todos los vecinos les importan los mismos temas, independientemente de su clase social.

-¿Las necesidades de un vecino del centro son las mismas que tiene un residente en El Cobre, La Granja o El Saladillo? ¿No resulta difícil contentar a todos en un municipio como Algeciras?

-Las personas de la tercera edad necesitan lo mismo en el centro que en La Piñera. Mi madre vive en el centro y lleva dos años esperando ayuda a domicilio. Sé que La Piñera tampoco se parece, por ejemplo, a Los Pastores. La primera se conforma en bloques de viviendas, mientras que la segunda, en casas adosadas. La estructura urbanística de cada barriada condiciona mucho sus problemas. Ciertamente, Algeciras es muy diversa. Además, hay un sentimiento de permanencia muy fuerte: la gente de La Bajadilla, la gente de la Cuesta del Rayo... Incluso dicen: "Voy al pueblo" o "Bajo al pueblo", como si vivieran en pedanías.

-Con esta idiosincrasia tan particular, ¿qué modelo de ciudad tienen en la cabeza?

-Que los problemas se aborden desde las propias barriadas porque, quien mejor las conoce, es la gente que vive en ellas. Nuestra propuesta es que nos den el poder para después repartirlo. Que las barriadas sean soberanas con lo poquito que quede de una economía muy endeudada. Con eso, tendremos el pretexto para que los vecinos desarrollen un sentimiento de pertenencia a un proyecto y, a la vez, dotarlos de herramientas para participar, convivir y rescatar las relaciones de buena vecindad. Esto es una pedagogía. En democracia, la única manera de aprender a participar es participando. El Ayuntamiento tiene que ayudar a que las personas se sienten para resolver problemas comunes de forma solidaria. Nosotros las acompañaremos, pero no marcaremos la directriz. No es tanto tener un modelo de hacia donde queremos ir, como resolver las preocupaciones actuales. Ya habrá tiempo de ampliar la casa, pero ahora tenemos que arreglar las goteras, la electricidad, la cocina...

-¿Cómo se arregla la cocina sin apenas dinero?

-De momento, nuestra propuesta tiene coste cero. El Ayuntamiento de ahora ha hecho algo bueno: pinchar en el gran gaseoducto económico de los fondos europeos. Nosotros tenemos que sacar de ahí todo lo que podamos y más, con rigor, claro. Reforzaremos ese departamento y aprovecharemos la estructura política que nos permita llegar a Bruselas. Hay un camino más corto, que es a través de la Cámara de Comercio. Es una ocasión privilegiada para conectar con los fondos europeos, sólo hace falta inteligencia y preparación. Por otro lado, la población también tiene que darse cuenta que, a través de ese concepto tan potente de buena vecindad, se pueden sacar adelante muchas cosas que no requieren dinero, sí voluntad. Hacer algo por los demás no debe pasar de moda. Las personas tienen que ayudar a la comunidad.

-¿Su partido conecta mejor con la gente joven?

-El cambio generacional es crucial. Los estudiantes de instituto creen que en Algeciras no tienen futuro. Se tiene que divertir en Tarifa, tienen que irse fuera para estudiar o trabajar... Sufrimos un problema de supervivencia como sociedad que debe abordarse.

-Vamos a lo concreto. Cuénteme más problemas graves que padece Algeciras y qué soluciones proponen desde Adelante Andalucía.

-El agua. Si nosotros gobernamos, vamos a empezar a construir desaladoras para que, en dos o tres años, Algeciras tenga autonomía absoluta en el tema hidráulico. También vamos a luchar para que la gente deje de pinchar el agua y no la pague, cosas de este tipo. El contador tiene que estar y saber cuánto se consume. Una vez que canalicemos y depuremos, podremos venderle agua, a un precio justo, a las grandes industrias que necesitan cantidades ingentes para crear hidrógeno verde. Como Ayuntamiento, también tenemos que garantizar la energía eléctrica. Para ello, barajamos un proyecto de la Cámara de Comercio para fomentar las comunidades energéticas, principalmente solares. También necesitamos vertebrar la ciudad gracias a una red de autobuses no contaminantes que facilite el movimiento de la población. Y peatonalizar el centro, claro. Finalmente, poder garantizar el derecho a una vivienda digna.

-Si ganaran el domingo 28, ¿qué es lo primero que harían el lunes 29?

-Para que el Ayuntamiento esté cerca de los ciudadanos y pueda ofrecer un servicio de calidad, tienen que abrirse oficinas municipales de barriada. Eso es esencial. También crear una inspección de servicios dentro del propio Consistorio, unido a auditorías anuales.

(Fenoy Rico se marcha disconforme: no le ha dado tiempo de exponer su proyecto para apoyar a los artistas y creativos locales. "No he hecho más que empezar", asegura)