Una juez avaló trasplante a Abidal con el número de pasaporte de su donante

Una juez del registro civil de Barcelona autorizó el trasplante de hígado in vivoal ex futbolista Eric Abidal tras validar toda la documentación que presentó el Hospital Clínic, que incluyó el número de pasaporte del primo del deportista, que fue su donante, aunque no una copia del mismo.

Según han explicado fuentes del Hospital Clínic, la juez consideró correcta toda la documentación presentada, incluido un informe del comité de ética del centro sanitario, preceptivo en todo trasplante que se hace entre personas vivas.

El protocolo también incluye que donante y receptor tienen que declarar ante el juez que no existe una compensación económica de por medio.

Ha trascendido que la Fiscalía de Barcelona está estudiando pedir a la juez que reabra la investigación que archivó sobre el trasplante de hígado al que se sometió en 2012 Abidal y que reitere la comisión rogatoria a Francia para que se interrogue al primo del deportista que hizo de donante.

Según ha adelantado la cadena Ser y han confirmado fuentes de la Fiscalía, el ministerio público se plantea ahora pedir a la titular del juzgado de instrucción número 28 de Barcelona que reabra el caso, que archivó a principios de año con el informe favorable del fiscal, al no hallar indicios de delito.

La juez abrió el pasado año una investigación sobre la supuesta compra ilegal de un hígado para trasplantarlo al ex futbolista Abidal, a raíz de las escuchas policiales al ex presidente del club Sandro Rosell, pero archivó las diligencias meses después ya que éstas no permitieron definir ningún ilícito penal ni al supuesto autor.

Las fuentes consultadas han detallado que la Fiscalía tiene dudas sobre el informe del Hospital Clínic ya que, pese a que toda la documentación está en regla, faltaría la copia del pasaporte del donante.

Fuentes del hospital han insistido en que la documentación incluía el número de pasaporte del donante y que ello fue considerado suficiente por la juez que autorizó el trasplante.

"El hospital siguió todo el protocolo, toda la documentación fue avalada y sellada por la juez, que vio que todo estaba correcto", ha insistido un portavoz del hospital.

De hecho, este miércoles mismo inspectores del Departamento de Sanidad ya acudieron al hospital para revisar la documentación de este trasplante y comprobaron que todo estaba correcto, según las mismas fuentes.

La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) decidió abrir una investigación interna para revisar todo el procedimiento que se siguió en la donación y posterior trasplante de hígado al futbolista, aunque tiene "la certeza" de que se realizó conforme a la legislación y los protocolos existentes.

El director de la Organización Catalana de Trasplantes (Ocatt), Jaume Tort, explicó que todo el proceso sanitario del trasplante de hígado a Abidal cumplió el protocolo legal y que incluyó una declaración del donante y del receptor ante el juez de que no mediaba ninguna compensación económica en la donación.

En el caso de Abidal, su primo fue ingresado en el Hospital Clínic y se le extirpó un trozo de hígado, que fue el que se implantó al ex futbolista azulgrana.

"En todo el proceso participaron unas 50 personas, entre los médicos que evaluaron, los especialistas, los cirujanos, el comité de ética...y el juzgado", señaló Tort.

"Es muy difícil, por no decir imposible, que se pueda comprar un órgano. La donación de hígado entre vivos es una cirugía muy difícil, muy compleja, se hacen pocas al año y tiene que ser el mismo hospital el que hace la extirpación y el trasplante. El donante tiene que estar ingresado y puede estar hasta tres semanas hospitalizado, y no digamos el receptor intervenido", ha argumentó Tort.

Abidal divulga una foto de su trasplante de hígado para "defender la honorabilidad" de su primo

El secretario técnico del FC Barcelona, Eric Abidal, ha hecho pública una fotografía en la que se le ve a él y a su primo Gerard ingresados en el hospital cuando se produjo el trasplante de hígado, una acción pensada para "pedir respeto" y defender la "honorabilidad" de su primo.

"Con la publicación de esta imagen quiero pedir respeto hacia mi primo Gerard y defender su honorabilidad. Denuncio públicamente la actitud de algunos medios que siguen poniendo en duda la legalidad de una intervención que me salvó la vida. ¡Basta ya! Pido respeto para todos los que hemos pasado o están pasando por una situación similar", ha solicitado Abidal en su perfil de Instagram (@abi22ericabidal).

El ex jugador del Barcelona ha difundido esta imagen un día después de que El Confidencial informara de la presunta obtención ilegal del hígado que le fue trasplantado por parte del entonces presidente del club, Sandro Rosell. El magistrado del Juzgado de Instrucción 28 de Barcelona ya aclaró el mismo día que a principios de año la investigación fue archivada.

Por su parte, tanto el jugador como el club y el Hospital Clínic de Barcelona, donde se efectuó el trasplante, desmintieron cualquier ilegalidad, mientras que la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) dijo no tener indicios de actividad delictiva, pero ha iniciado una investigación para aclarar lo sucedido.