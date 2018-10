El ‘hat-trick’ de David Camps todavía colea entre el algecirismo

David Camps no deja indiferente a la hinchada del Algeciras CF. El verdugo albirrojo el sábado en Ceuta, autor de los tres goles del triunfo caballa, celebró con rabia sus tantos, lo que a la postre generó malestar entre parte de una afición que no hace mucho tiempo tenía casi por ídolo al pichichi balear.

Camps, sin quererlo, volvió a encender el eterno debate de si un jugador debe o no festejar los goles ante un exequipo. Aquí hay opiniones para todos los gustos. Lo cierto es que el goleador se debe al Ceuta y hace dos veranos no tuvo la salida esperada para un futbolista que acabó como el máximo goleador del grupo X de Tercera.

“Yo de allí salí bien, no tengo ningún pero, pero que no me caigan insultos; no he hecho nada, fue una decisión entre los dos, tanto del club como mía, y no hay nada que reprochar”, aseguró Camps al término del partido, subrayando que recibió increpaciones por parte de seguidores albirrojos en el Murube.

El ariete caballa, con todo, dejó buenas palabras para el cuadro de Javier Viso: “Era la primera vez que veía al Algeciras, tiene muy buenos jugadores, mezcla de veteranos y juventud, y siempre, con el escudo y todo, estará arriba”, opinó.

“Sabíamos que teníamos que salir con intensidad porque el Algeciras tiene buenos jugadores y lo demostró desde el minuto uno, que nos puso las cosas difíciles. Supimos dar la vuelta al marcador y lo importante es que los puntos se quedaron aquí”, continuó el balear.

“Estoy contento por mí y, sobre todo, por el equipo, que necesitaba esta victoria para salir de la racha negativa. Ahora a seguir y a pensar ya en el jueves”, acabó.

Este calentón, que no pasó de ser cosa de unos pocos, contrastó con el buen rato y la cordialidad con la que convivieron la mayoría de los hinchas de uno y otro lado del Estrecho.

La mecha del Derbi del Estrecho se consumió del todo hasta la segunda vuelta. Pero eso ya será otra historia, quién sabe si con Camps sobre el césped en su regreso al Nuevo Mirador. Más picante para un partido que rara vez decepciona.