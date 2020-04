Comienzan a levantarse las voces en el mundo del fútbol en contra de que se realicen test en masa del Covid-19 a los jugadores, especialmente mientras no esté controlada la crisis sanitaria y no haya pruebas suficientes para todos los profesionales que combaten la pandemia del coronavirus desde el primer día.

La polémica está servida, pero son muchos los estamentos que rodean al fútbol los que ya se han pronunciado en contra de un deseo que despierta discrepancias. El fútbol profesional, el de Primera y Segunda, está dirigido y empujado por unos intereses económicos que tratan de acelerar su vuelta, aunque sea a puerta cerrada. Ese regreso, que primero debería ser a los entrenamientos, está marcado por unos protocolos de seguridad que, entre otras medidas, requiere hacer test a los futbolistas. Desde diferentes medios se han apuntado a un plan que conllevaría varias pruebas periódicas a cada jugador, algo que no se ha sentado nada bien en muchos sectores.

Uno de los que ha expresado su oposición de manera pública es el entrenador del Algeciras CF, Salva Ballesta. En declaraciones a El Pelotazo de Canal Sur, el albirrojo dijo que el asunto le parece "frívolo". "Me parece muy fuerte que se hable que se van a empezar a hacer test a todos los jugadores cuando se tenían que hacer a todos los que están diariamente dejándose la vida intentando a ayudarnos a nosotros", opinó.

"Es frívolo, sobre todo por la cantidad de gente que hay en primera línea de combate demandando esos test. Hacerlo de manera continua en el fútbol no procede", agregó el exfutbolista. Ballesta asume que el fútbol se enfrenta a la toma de "decisiones difíciles" ante "una catástrofe a nivel mundial", pero insiste en que "lo más importante es la salud y que todos vayamos de la mano hacia una misma dirección. Que no dé la impresión de que prima el tema económico".

Los otros dos clubes del Campo de Gibraltar en categoría nacional, la Real Balompédica Linense (Segunda B) y la UD Los Barrios (Tercera división), también se han mostrado en todo momento centrados en la salud de las personas. El presidente balono, Raffaele Pandalone, ha ido a la vanguardia desde que comenzó la pandemia, primero con la suspensión de los entrenamientos y después con la presentación de un ERTE (el primero en la categoría). Los jugadores albinegros también han ido deslizando en sus intervenciones que la prioridad pasa por controlar la crisis sanitaria. De la misma forma se ha expresado en varias ocasiones Álvaro Moya, el mandatario del club barreño.

Los gestos en contra de que se realicen test en masa a los futbolistas también llegan desde clubes de superior categoría como el Racing de Santander. La plantilla racinguista, equipo de LaLiga SmartBank, junto al cuerpo técnico y el director deportivo del club, han emitido un comunicado en el que aseguran que no es "apropiado" someterse a los test del coronavirus, "cuando no hay suficientes para las personas que trabajan en primera línea para frenar la pandemia".

El Racing, no obstante, sostiene que no se negará llegado el caso para no perjudicar a la entidad: "Para fijar la vuelta a los entrenamientos y a la propia competición es preciso someterse al criterio del Ministerio de Sanidad. Entendemos que lo autorizarán cuando pueda desarrollarse de forma segura, pues el fútbol no se trata de una actividad esencial y por sus características obliga al continuo contacto entre las personas que lo practicamos".

El balón, por tanto, está en el tejado del Gobierno, que ya sabe el malestar que existe entre buena parte de la sociedad por esta idea de los test a los jugadores en este momento de la crisis. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha afirmado este viernes que las pruebas deberán hacer "bajo criterios médicos y en el orden que marquen las autoridades sanitarias". El ministro ha destacado "el sentido de la responsabilidad en muchos profesionales del deporte".

Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD) ha manifestado en las últimas horas que será el Ministerio de Sanidad la autoridad que tomará la decisión de "cuándo" y "quiénes" accederán a los test para el regreso a la actividad de los deportistas españoles, en función de la evolución del virus.