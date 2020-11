El Algeciras CF recibe este domingo (12:00, en directo por Footters) a la Unión Deportiva Tamaraceite en la quinta jornada del grupo IV-A de la Segunda B. El equipo de Salva Ballesta defiende el liderato en el Nuevo Mirador en un duelo de invictos. Los albirrojos retoman el pulso de la competición tras el obligado parón del calendario con el deseo de prolongar la racha de su mejor arranque liguero del siglo XXI en la categoría de bronce.

Atrás queda ya la victoria en Las Palmas, la tercera seguida de un Algeciras que manda en solitario con 10 puntos, dos más que el segundo, la Balona, y cuatro más que el cuarto, su rival esta jornada. Eso quiere decir que un empate asegura seguir en lo más alto y que una derrota no sacaría a los algeciristas de las tres primeras plazas, las que garantizan el ascenso a la Pro por la vía rápida.

Alineaciones probables Algeciras CF: Vallejo; Melchor, Espejo, Robin, Fran Serrano, Armando, Alcázar, Iván, Mendes, Juan Serrano y Romero. UD Tamaraceite: Nauzet; Aythami Álvarez, Alberto Rodríguez, David García, David González, Juan Andrés, Quintero, Asdrúbal Padrón, Samuel, Julio y Jordán. Árbitro: Pedro Muñoz Piedra (Jaén pero adscrito al Colegio de Madrid). Hora: 12:00 (5ª jornada, en directo por Footters). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: Es la primera vez que el Tamaraceite visita el Nuevo Mirador.

El entrenador aprovechó el descanso para recuperar a los tocados y avanzar también con los lesionados. El que sale por fin de la enfermería es Yago Pérez. El gallego, deseoso de unirse a la dinámica, ha entrado en una convocatoria de 19 futbolistas en la que repite el canterano Juanjo Coronil.

Los lesionados Raúl Hernández, Almenara, Dani Sales y Edu Ubis tendrán que esperar. "Hay que ser prudentes porque el que recaiga casi no compite este año", advierte Ballesta, que lleva lidiando con esta plaga de ausencias desde la pretemporada. Ubis, que mejora a pasos agigantados, confía en volver el 6 de diciembre ante el Cádiz B, la semana antes del Clásico. Tampoco se espera al ecuatoriano Fulton Medina, que acaba de terminar su segunda concentración en dos meses con la sub-20 de su país.

El once del Algeciras comienza a estar bastante definido y están respondiendo a las mil maravillas. Salvo que el técnico quiera introducir alguna variante, la alineación no debería distar mucho de la última. Quizás con la vuelta de Alcázar por Llinares al costado derecho.

Salva Ballesta habló el jueves largo y tendido de la temporada y los objetivos del Algeciras en una entrevista con Europa Sur. El entrenador mantiene intacta su filosofía con el liderato y espera que su equipo no baje el pistón de la actitud y las ganas de trabajar ante un oponente que también ha empezado muy sólido.

"El Tamaraceite es de lo mejor de la categoría"

"El Tamaraceite para mí puede ser de lo mejor que haya en la categoría", dice tajante. "Es un equipo que lleva muchos años con un mismo entrenador, eso es importante, con gente veterana, que sabe a lo que juega, que te ofrece diversidad y que además tiene calidad", avisa.

"Sabemos todo lo que hace y cómo se mueve, con un desorden táctico organizado, lo hemos estudiado. Cuando no tengamos balón creo que lo sabemos asumir", explica. "El Algeciras está muy preparado y tendrá algo que decir también. La clave sigue siendo jugar el balón, buscar espacios, asociarse rápido, buscar campo rival... No me gusta la posesión de balón en campo propio y que no valga para nada. Y sin balón, ya lo sabemos, el Algeciras de Salva Ballesta".

"Al rival lo respetamos al máximo porque nos va a exigir mucho, pero aquí no hay ningún Bayern de Múnich", agrega el técnico, que insiste en la igualdad de un grupo tan corto y reñido en el que con dos partidos se recortan diferencias.

"No se ha conseguido nada. Había que disfrutar del liderato y borrar todo a partir del siguiente entrenamiento. Sabemos que de lo bueno a lo malo se pasa en un momento y tenemos que estar preparados para asumir derrotas y empates que llegarán", afirma.

El Nuevo Mirador solo podrá acoger a 400 personas en las gradas, como ya ocurrió ante el Marino. El club solo aceptará el pase de los abonados de Tribuna Par y Fondo Sur que en su día retiraron su asiento y que se quedaron fuera ante el Marino por sorteo. El Algeciras estrenará su nueva equipación con los colores de la ciudad (celetes y amarillo).

La jornada del grupo IV-A se disputará de manera íntegra durante la mañana.