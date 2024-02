Partido de músculo para el Algeciras

El Algeciras CF defiende, por segunda semana seguida, la sexta plaza del grupo II de la Primera Federación. Más que agarrase al puesto, los albirrojos pretenden dar otro paso hacia el objetivo de la permanencia al mismo tiempo que mantienen más o menos a la vista la zona de play-off. El equipo de Lolo Escobar visita (tras una paliza en autobús) este sábado (16:00) al CF Intercity, un rival de su pelaje que atraviesa un momento de dudas. Sergio Santos es la gran novedad en una plantilla que ha sumado la lesión de Milosevic a la baja de Diego Esteban y que pierde por sanción a Javi López-Pinto.

Después de dos empates, los del Nuevo Mirador abren la 23ª jornada en disposición de meter presión al Recreativo de Huelva, el quinto con siete puntos más. Mucho más grande es la distancia que el Algeciras dispone con los puestos de descenso, a 14 puntos, un maxicolchón que debe otorgar tranquilidad para encarar esta parte del calendario.

Alineaciones probables CF Intercity: Gaizka Campos; Guillem, Rafa Gálvez, Álvaro Pérez, Cristo Romero, Eneko, Ceberio, Pol, Soldevila, Aarón Piñán y Nsue. Algeciras CF: Marcos Lavín; Admonio, Yac Diori, Juan Rodríguez, Tomás, Eric Montes, Borja Fernández, Mario García, Iván Turrillo, Santos y Zequi. Árbitro: Jorge Díaz Escudero (Yecla). Hora: 16:00 (23ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, en directo por FEF TV). Estadio: Antonio Solana, en Alicante. Antecedentes: Primera vez que el Algeciras visita al Intercity.

El Algeciras desenfunda a Sergio Santos, cedido por el Real Murcia, un lateral de largo recorrido que podría acoplarse por delante como carrilero para cubrir la ausencia de Javi López-Pinto, el otro refuerzo de invierno, que agradó en su primera titularidad antes de ser expulsado por un nefasto arbitraje. Escobar pierde para casi dos meses a Stefan Milosevic, que sufrió una pequeña fractura de peroné por un golpe con Lucho en un entrenamiento, pero la realidad es que el delantero apenas estaba contando. Diego Esteban prosigue con su recuperación de la lesión de abductores y completa la lista de bajas.

Lolo Escobar explicó que el once estará condicionado por lo que intuya que puede hacer el Intercity y por las reducidas dimensiones del Antonio Solana, un campo donde suele imponerse más el físico que la técnica. "Ellos, si les dejan jugar inician, sino no se complican mucho, buscan a Traoré y tienen jugadores peligrosísimos a partir de esa segunda jugada", avisó el técnico algecirista sobre su adversario.

"Estoy ajustando un poco acorde a lo que ellos vayan a hacer, tenemos que ver qué partido nos podemos encontrar de ellos. Va a depender también del campo, de cómo esté", explicó Escobar, que podría optar por una alineación con más músculo para igualar fuerzas.

"Es el primer rival de los últimos con los que hemos jugado que viene en una dinámica peor que la nuestra", señaló Escobar. "Pero es cierto que la calidad y profundidad de la plantilla hace que no te puedas relajar. Tiene de todo, un nivel muy alto, muy buen equipo. No puedes tomarte un respiro", advirtió.

Escobar entiende que el Intercity es "un equipo que está con dudas ahora" y augura que saldrá con el orgullo herido por el varapalo contra el Sanluqueño. "Lo que sí tengo claro es que será un partido diferente a de la primera vuelta".

Sobre las críticas por el juego de un sector de la afición, el entrenador no entra al trapo: "Me trae sin cuidado. Yo estoy aquí para sacar puntos que son los que dan de comer a mis hijos. Cada uno tiene su opinión, las respeto todas, me pueden criticar y elogiar", sentenció.

El técnico, no obstante, considera que la competición está en una fase que tampoco se presta a demasiada brillantez: "Hemos tenido un bache de juego, aunque el otro día el equipo recuperó cosas hasta la expulsión. Hay que mirar el contexto, estamos en la parte de la temporada en la que acaban de llegar refuerzos, los de abajo no se rinden, nadie quiere cometer errores, hay muchos empates, no hay mucho juego. Yo siempre miro por hacer lo mejor para mi equipo", justificó.