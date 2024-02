El Intercity se da un tirón de orejas para "competir" contra el Algeciras

El CF Intercity recibe este sábado al Algeciras CF en medio de una crisis de resultados y también de juego. El cuadro alicantino, uno de los más correosos del grupo, acumula seis jornadas sin vencer y se ha descabalgado de los puestos de play-off hasta la mitad de la tabla del grupo II de la Primera Federación. El rival albirrojo tiene la baja sensible por sanción de Xemi Fernández y recupera a Álvaro Pérez y Rafa Gálvez. Los de negro apelan al orgullo para resarcirse de la goleada que encajó en Sanlúcar la pasada semana.

El Intercity marcha en la undécima posición con 29 puntos, los mismos que el Alcoyano y solo tres menos que el Algeciras. El cuadro alicantino atraviesa su peor momento de la temporada en cuanto a resultados tras acumular seis partidos sin ganar y tres derrotas en las últimas cuatro jornadas.

El equipo entrenado por Alejandro Sandroni fue el primero en imponerse en el Nuevo Mirador esta temporada. Aquel triunfo en la jornada 12 catapultó a los hombres de negro a puestos de play-off, pero desde la victoria contra el Ceuta en casa, a comienzos de diciembre, el Intercity ha entrado en un bache que también tiene mucho que ver con el calendario y con la pérdida de su máximo goleador, Emilio Nsue, que disputó la Copa de África con Guinea Ecuatorial.

El rival del Algeciras ejerce de anfitrión en el Antonio Solana, un estadio a las afueras de Alicante que cuenta con unas dimensiones más bien pequeñas y que ha sido noticia a lo largo de este curso por el pésimo estado de su césped, lo que provocó las quejas de varios de los equipos visitantes.

El equipo alicantino ha dado de alta en este mercado de invierno a Franck Angong, mediocentro de 21 años que se ha recuperado de una lesión. El club pudo inscribirlo tras desbloquear la situación de sus derechos federativos, retenidos a primeros de año por el adeudo de dos nóminas. Los dirigentes se pusieron al día a pocos días del cierre de mercado. La entidad se ha desprendido del delantero Jon Etxaniz, que se enroló en Unionistas de Salamanca.

"Volver a competir"

El entrenador del Intercity, Alejandro Sandroni, afrontó la semana "sin poner paños calientes" a la dura derrota en Sanlúcar: "Creo que hicimos el peor partido desde que estoy aquí. Hay que reconocer los errores propios y a nivel de actitud tenemos que dar más porque si no la categoría te pasa por encima".

El míster entiende que su equipo mereció más contra Córdoba, Ibiza o Recreativo Granada, "pero en Sanlúcar no merecimos más, tenemos que recuperar el juego y la identidad, y volver a competir", advirtió.

Precisamente, en esa faceta ve Sandroni más fuerte a su oponente: "Ahora mismo el Algeciras es mucho más equipo que nosotros a nivel competitivo. Está muy bien trabajado poro Lolo, con las ideas muy claras, encaja poco, saca rendimiento a los goles... Espero un partido duro y tenemos que ponernos al nivel de equipo que ellos tienen".

Sandroni ve a los suyos "llegando a los 50 puntos, no perdiendo el respeto a la categoría y mejorando, no podemos mirar más allá para volver a la senda de este equipo".

El técnico no dio pistas sobre si habrá revolución: "El plan es sacar once. Puede pasar de todo, puede que se mueva el árbol o puede que no, pero esto es una cuestión de todos".