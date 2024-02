Otra lesión en el Algeciras: Milosevic, baja para ocho semanas

Segunda lesión de consideración en el Algeciras CF en este comienzo de 2024. Los rojiblancos pierden al delantero Stefan Milosevic por un periodo de entre seis y ocho semanas por "una pequeña fractura de peroné" sufrida mientras se entrenaba. La baja del montenegrino se suma a la de Diego Esteban, recuperándose de una dolencia en los abductores. Ambos y el sancionado Javi López-Pinto son las ausencias seguras para el encuentro de este sábado (16:00) contra el Intercity en Alicante.

"Es una pena porque Milosevic es un chico que ha apostado mucho por venir aquí", lamentó Lolo Escobar, el entrenador del Algeciras en la rueda de prensa de la previa. "Tiene una pequeña fractura de peroné y estará de seis a ocho semanas más o menos", precisó el técnico.

Milosevic no está teniendo fortuna en el Nuevo Mirador. Primero tuvo que hacer frente a su interminables problemas burocráticos y a una espera de varios meses sin poder tener ficha. Tras ver la luz en diciembre, el punta apenas estaba teniendo minutos con Escobar. De hecho, en el último partido ante el Alcoyano ni salió desde el banquillo. Ahora, el balcánico va a tener que encarar una recuperación de casi dos meses por lo que se perderá todo febrero y seguramente marzo. No es una baja sensible para el once, pero sí recorta un poco más el escaso caudal ofensivo del plantel.

Sobre Diego Esteban, Lolo Escobar destacó la buena evolución del riojano: "Está siendo un profesional como la copa de un pino, con doble sesiones de fisio y de recuperación para estar lo antes posible, pero al final el cuerpo es humano y tiene su límites, y se marcaron unos plazos por algo", explicó.

El Intercity, por su parte, confirmó la sanción por un partido de Xemi, por acumulación de amarillas, uno de los fijos en los esquemas de Sandroni.