El Algeciras, ante otro hueso que roer

El Algeciras CF abre la 22ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación este sábado (16:00, horario cafetero) ante el CD Alcoyano. El conjunto de Lolo Escobar quiere prolongar la dinámica positiva con la que ha sumado cuatro de los últimos seis puntos. Tras la victoria ante el Melilla y el empate en San Fernando, los albirrojos se han apostado en la sexta plaza, a cinco puntos del quinto puesto que defiende el Recreativo de Huelva. Aunque el play-off vuelve a estar visible, el vestuario solo piensa en acercarse a los 45 puntos marcados en la pizarra del entrenador.

El Algeciras vuelve a casa y lo hace con la plantilla cerrada tras los últimos coletazos del mercado de invierno. Javi López-Pinto, que ya debutó en La Isla, y el recién llegado Sergio Santos han reforzado a un plantel cuya última salida fue la de Ángel López, cedido al San Fernando. Antes salieron Marino (cedido al Arenteiro) y los inéditos Rodrigo Sanz, Iker Amorrortu y Jack Imperato. El club tiene hueco por si estima firmar a algún futbolista libre, pero da la sensación de que los dirigentes entienden que el equipo está compensado.

Alineaciones probables Algeciras CF: Marcos Lavín; Admonio, Yac Diori, Juan Rodríguez, Tomás, Eric Montes, Borja Fernández, Mario García, Iván, López-Pinto y Zequi. CD Alcoyano: Valens; Antón, Vega, Primi, Nieto, Pablo Ganet, Imanol, Carrasco, Juanan, Lara y Selma. Árbitro: Manuel Pérez Hernández (Madrid). Hora: 16:00 (22ª jornada liguera del grupo II de la Primera RFEF, en directo por FEF TV). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: Victoria de los visitantes por 1-2 en su única visita en Primera RFEF, en la 21/22. Los cuatro antecedentes anteriores, en la década de los 80 en Segunda B con dos victorias para los locales, un empate y un triunfo foráneo.

El Nuevo Mirador aguarda con ganas el choque contra el Alcoyano. Al margen de lo que pasó en la primera vuelta con Yac Diori -ya olvidado-, los algeciristas quieren reivindicarse frente a uno de los pocos rivales que les derrotó sobre el césped. Los de Lolo Escobar pretenden hacerse fuertes en su templo y alcanzar cuanto antes el objetivo de la permanencia para no repetir los apuros de hace un año.

Iván Turrillo está de vuelta. El capitán algecireño se ha desprendido de las cadenas de una sanción de cuatro partidos que se le ha hecho eterna. Más de un mes lleva el '8' sin jugar, que, salvo sorpresa, debería regresar al once. "Con Iván no me escondo, lo he dicho siempre, es muy importante por todo lo que transmite y lo que representa. Su experiencia le permite leer los partidos y ajustar, me hace trabajar menos en el banquillo", elogió Lolo Escobar.

Pero no todo son buenas noticias porque el Algeciras perdió a Diego Esteban justo antes de la visita a San Fernando y esta semana ha confirmado que el centrocampista estará de baja entre seis y ocho semanas por una lesión de abductores. "Diego Esteban tiene una lesión bastante fea en el tendón abductor. No sé cómo ha sido capaz de estar entrenándose así. Las previsiones no son muy buenas y lo vamos a perder casi dos meses, pero él es un toro e irá restando tiempo, seguro", manifestó Escobar en la previa.

El técnico del Algeciras respira ya tranquilo tras el final de "un mercado difícil" por cuanto los rojiblancos no están para derroches: "Tenemos lo que tenemos para competir contra auténticos trasatlánticos, pero estoy contento con los dos refuerzos", aseguró Lolo, que conoce a Sergio Santos de su etapa en la cantera del Real Madrid y del Mirandés. "Puede jugar de central pero creo que está más cómodo de lateral derecho. Es un futbolista con recorrido, a ver si conseguimos que se parezca a ese jugador del Castilla".

Los rojiblancos se vuelven a topar con un rival en forma: "Estamos teniendo una parte del calendario que nos enfrentamos a equipos que vienen en mejor dinámica que nosotros. Nos pasó con el Castellón, el Melilla... El Alcoyano creo que lleva 12 de 15 puntos y está haciéndolo muy bien. Creo que ha recuperado el ADN Alcoy y es un equipo muy incómodo, muy competitivo, como le gusta a su míster", opinó.

Escobar, al igual que Vicente Parras, pasa página de lo que ocurrió con Diori en El Collao y solo piensa en lo deportivo: "Yo no soy rencoroso, pero habría que preguntarle a Yac porque él se sintió bastante mal aquel día. Estoy centrado en lo futbolístico porque lo demás no gana partidos", sentenció.

El entrenador de Don Benito está satisfecho con la marcha de sus pupilos: "Cada vez que recortamos puntos a esa cifra (de los 45), es para estar felices. Yo estoy muy contento porque es el principal y único objetivo que hay y, si ganáramos, estaríamos dando un paso de gigante".

Sobre los piropos que llegan de Alcoy por el ambiente del Nuevo Mirador y la afición albirroja, Escobar se mostró "totalmente de acuerdo": "En mis casi 30 años de carrera, el equipo donde he estado con la afición que más empuja con diferencia, en las buenas y en las malas, es aquí. Es cierto que para los rivales es un sitio donde es difícil puntuar y en gran parte es por ellos (por la afición)".